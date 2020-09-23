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أكبر ممشى في مصر .. شاهد جولة تفقدية من قلب جنوب سيناء وجمالها الساحر

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:05 م
ممشى أهل مصر بمدينة
ممشى أهل مصر بمدينة الطور
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فرح علاء الخولي
قامت المذيعة خلود زهران، برفقة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية بمدينة الطور بالمحافظة لمتابعة أعمال التطوير والإنشاء التي تجري بها، سواء من ممشى أهل مصر أو شارع 306، وغيرها من المشروعات.

وقال اللواء خالد فودة، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن مشروع شارع 306 به 14 محلا ويوفر 120 فرصة عمل للشباب، والتي بصدد افتتاح الفترة القادمة.

وتابع محافظ جنوب سيناء، إن ممشى أهل مصر في مدينة الطور هو متنفس لأهالي المدينة، ويعد أكبر ممشى على البحر في مصر، لافتا إلى  أن المدينة تتميز بطابع خاص بوجود الهواء طوال العام لذلك تقام بها رياضة windsurf على مستوى محلي ورياضي.

وأكد أنه يعمل لوضع مدينة الطور على خارطة المدن السياحية الأهم في العالم، وأن يستغل المحافظة التي بها كل انواع السياحات في العالم من سياحات بحرية وشاطئية وثقافية ودينية وعلاجية وغيرها.

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