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أخبار البلد

اكياس حمراء.. الصحة توضح موقف نفايات المدارس الخطرة في زمن كورونا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:56 م
صدى البلد
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محمد غالي
قالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم إعداد خطة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد داخل المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبإشراف من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف، على أن يتم انعقاد غرفة أزمات بشكل دائم للاستجابة السريعة لأى متغيرات قد تحدث، والعمل بشكل استباقى على اتخاذ القرارات.

وأوضحت وزارة الصحة ، أنه سيتم التعامل مع الكمامات والمناديل الورقية المستعملة والمخلفات الطبية بالمدارس على أنها نفايات خطرة، وسيتم تجميع هذه المخلفات فى أكياس حمراء مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة بكل مدرسة تكون مختصة بالإشراف على التخلص الآمن منها منعا لانتقال أى عدوي.


وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم تدريب مسئولى الإدارات التعليمية من قبل المديريات والإدارات الصحية على كيفية التعامل مع النفايات الخطرة وأضافت أنه سيتم الحرص على تطهير وتهوية جميع الأماكن يوميا.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج  811 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 91143 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 113 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19  حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 102254 حالة من ضمنهم 91143 حالة تم شفاؤها، و 5806 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ
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