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رياضة

محمد يوسف مديرًا فنيًا للأهلي خلفاََ لـ رينيه فايلر.. الشيخ طه يجيب

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:07 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
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عمرو ابوبكر
كشف طه اسماعيل نجم الأهلي السابق، عن موقفه من رحيل رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال الشيخ طه خلال تصريحاته في الاستديو التحليلي لمباراة الاهلي ونادي مصر، إن رحيل رينيه فايلر أمر جيد بالنسبة للنادي الأهلي لأنه أصبح يؤلف كرة خلال آخر ٥ مباريات.

وأضاف طه أن محمد يوسف هو الأنسب لقيادة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة خلفاََ لرينيه فايلر وذلك للاستقرار النفسي للاعبين.

وتابع: استقدام مدير فني جديد أجنبي او مصري قبل افريقيا سيعرض الفريق لترهل بسبب تحول الفكر وسوء امكانية التعامل مع اللاعبين.

جدير بالذكر أن، الأهلي يبحث في الايام الحالية مع السويسري رينيه فايلر موقف رحيله أو بقائه مع الفريق. 
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