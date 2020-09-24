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رياضة

تذكرني بعاصفة الصحراء.. فرج عامر يعلق على مباراة سموحة ووادي دجلة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 06:09 ص
محمد فرج عامر رئيس
محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة
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حسام الحارتي
علق المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، على مباراة فريقه ووادي دجلة، والمقرر إقامتها فى الثالثة من مساء اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.


وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي "فيس بوك"، " سموحة أمام وادي دجلة اليوم في الثالثة والنصف عصرا.. تذكرني بعاصفة الصحراء".

واختار أحمد سامى المدير الفني لسموحة 21 لاعبًا، للسفر إلى القاهرة للانتظام فى معسكر الاستعداد للقاء وادى دجلة، والمقرر إقامته فى الثالثة من مساء الغد، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

واللاعبون الذين وقع عليهم الاختيار هم:

الهانى سليمان، عمر صلاح، أحمد الشيخ، رجب نبيل، محمود عزت، محمد عبد المنعم، محمد كوفى، أحمد جمال، أحمد أبو الفتوح، كريم يحيى، أحمد حمص، إسلام جمال ، محمد حليمو، ناصر ماهر، محمد الترهونى، حسام حسن، ديريك تسيبامبى، شريف رضا، محمد نادى، صلاح محسن، أحمد مكى.

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