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رياضة

22 لاعبًا في قائمة سموحة لمواجهة وادى دجلة غدًا فى الدورى

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:26 م
سموحة
سموحة
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منتصر الرفاعي
أعلن أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحه قائمة الفريق التى سيخوض غدًا بها المواجهة الصعبة أمام فريق وادى دجلة فى اطار مباريات الجولة الـ29 من بطولة الدورى العام والتى ستقام على ستاد بتروسبورت فى تمام الثالثة والنصف من مساء الخميس.

وجاءت قائمة سموحه كالتالى:


الهانى سليمان وعمر صلاح وأحمد الشيخ فى حراسة المرمى و محمد كوفى و رجب نبيل ومحمود عزت وأحمد جمال و محمد الترهونى ومحمد عبدالمنعم و أحمد فتوح وشريف رضا فى خط الدفاع و محمود حليمو ومحمد نادى وأحمد حمص وشريف رضا وكريم يحيى واسلام جمال وناصر ماهر فى وسط الملعب وفى الهجوم حسام حسن وديريك نسينامبي وصلاح محسن و احمد حسن مكى.

وشهدت القائمة عودة الثنائى محمود عزت ومحمد عبدالمنعم قلبا الدفاع لأول مرة منذ تولى أحمد سامى المسؤلية الفنية لفريق "الموج الأزرق".


ويسعى أحمد سامى المدير الفنى لسموحه إلى مواصلة تحقيق نتائجه الطيبة فى بطولة الدورى العام للمحافظة على مركزة فى التريبت كخامس التصنيف أملا فى المنافسه على المركز الرابع حال تراجع منافسيه.
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