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أخبار العالم

الهند تسجل أكثر من 86 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:32 ص
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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أحمد محرم
سجلت الهند أكثر من 86 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأكثر من 1100 حالة وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.


وبحسب قناة "سكاي نيوز" أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل 1129 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 91149 وفاة.

وبلغت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19، 86,508 إصابة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 5,732,519 منذ ظهور الوباء في الهند أواخر يناير الماضي.

وفيما يتعلق بنسبة التعافي، فإن السلطات الهندية تقول إنها تجاوزت 80 في المئة، لتكون بذلك الأعلى على مستوى العالم.

وتعقد الحكومة الهندية اجتماعا طارئ مع رؤساء الولايات والأقاليم لتدارس الوضع الصحي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الوباء.

وتحتل الهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة تقريبا، المرتبة الثانية عالميا في عدد الإصابات بـفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، كما تحتل المركز الثالث عالميا من حيث عدد الوفيات بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل.

وتعد العاصمة الهندية نيودلهي ومدن بوني ومومباي وتشيناي أكثر المدن تضررا في البلاد.
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