السوبر الأوروبي .. بايرن ميونخ يفرض التعادل على إشبيلية بالشوط الأول

سيطر التعادل الإيجابي 1-1، على الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ ونظيره إشبيلية في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب بوشكاش أرينا، بالعاصمة المجرية بودابست، ضمن بطولة السوبر الأوروبي.

جاء الهدف الأول بالدقيقة 12، من تسديدة من نقطة الجزاء عن طريق أوكامبوس على يمين مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ من ركلة جزاء.









وعادل البايرن تمريرات رائعة بين لاعبي بايرن ميونخ تصل الكرة إلى مولر الذي أرسل تمريرة سحرية إلى ليفاندوسكي في مواجهة المرمى، ومن ثم مررها إلى جوريتزكا الذي سددها قوية داخل الشباك.







