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سيارات

أسعار شحن السيارات الكهربائية في محطات الشحن

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:01 ص
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
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أماني نوار
كشفت بعض التقارير عن تسعيرة شحن السيارات الكهربائية في مصر في الفترة المقبلة، وأسفرت آخر الاجتماعات بين المسئولين في وزارة الكهرباء والإنتاج الحربي ووزارة قطاع الأعمال عن سعر شحن السيارة الكهربائية في مصر.

وشملت التعريفة المقترحة، شحن الاتوبيسات الكهربائية  تتبع هيئة النقل العام بواقع 100 قرش لكل كيلوواط ساعة في الجهد المتوسط، أما الجهد المنخفض 121.3 قرش لكل كيلو واط ساعة.

أما شحن السيارات الملاكي الكهربائية فتأتي بواقع 189 قرشا لكل كيلو واط ساعة في الشحن بالتيار المتردد قدرة 22 كيلو واط، وهو الشحن البطيء و375 قرشا لكل كيلو واط ساعة في الشحن  بالتيار المستمر بقدر 50 كيلو واط وهو شحن سريع.


وجاءت بعض القرارات المرتبطة بالأمر قصر العمل في محطات الشحن على شركات خاصة، وتحديد سعر بيع  الكهرباء من شركات التوزيع للمحطات ، ومن المحطات إلى المواطنين.

وسيتم البيع لمحطات شحن الاتوبيسات الكهربائية بصورة تفضيلية للمساعدة في انتشارها، وبالتالي تم تخفيض أسعار التعامل لتعريفة الشحن لهذه الاتوبيسات.
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