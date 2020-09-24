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رياضة

بايرن ميونخ يتوج بالسوبر الأوروبي بعد فوزه على إشبيلية بهدفين لهدف ..فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:38 م
صدى البلد
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أحمد هاني
توج فريق بايرن ميونخ الألماني بلقب السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بوشكاش أرينا، بالعاصمة المجرية بودابست، ضمن البطولة الأوروبية. 

وجاء الهدف الأول بالدقيقة 12، من تسديدة من نقطة الجزاء عن طريق أوكامبوس على يمين مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ من ركلة جزاء.

وعادل البايرن تمريرات رائعة بين لاعبي بايرن ميونخ تصل الكرة إلى مولر الذي أرسل تمريرة سحرية إلى ليفاندوسكي في مواجهة المرمى، ومن ثم مررها إلى جوريتزكا الذي سددها قوية داخل الشباك.

وجاء هدف ملغي لصالح بايرن ميونخ عن طريق ليفاندوفسكي بداعي التسلل بعد تبادل رائع للكرة مع مولر داخل منطقة الجزاء.

ونجح بايرن ميونخ في خطف هدف الفوز مع الدقيقة الأخيرة من الشوط الإيضافي الأول من  كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيمن شتتها دفاع إشبيلية ارتدت إلى توليسو الذي سددها قوية تصدى لها بونو حارس المرمى، ومن ثم ارتدت إلى مارتينيز سددها برأسه داخل الشباك.

وأكد بايرن ميونخ هيمنته على أوروبا بالتتويج باللقب في مباراة اليوم وتحقيق الرباعية التاريخية " الدوري - الألماني - كأس ألمانيا- دوري أبطال أوروبا - السوبر الأوروبي".

وخاض بايرن ميونخ مباراة اليون باعتباره بطلا للنسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بينما يلعب إشبيلية باعتباره حامل لقب الدوري الأوروبي.

وتوجا كلا من بايرن ميونخ وإشبيلية بكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة في تاريخهما.

تشهد مباراة اليوم عودة الجماهير في البطولات الأوروبية، لأول مرة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
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