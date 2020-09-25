بالأسماء.. حركة تنقلات جديدة لرؤساء المراكز والمدن ونوابهم في كفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 780 لسنة 2020م، بإجراء حركة تنقلات في الوحدة المحلية لمصيف بلطيم ومركز ومدينة الحامول.





شملت حركة محافظ كفر الشيخ ، تكليف المهندس محمد رجب إمام، رئيسًا للوحدة المحلية لمدينة مسير، وهاني محمد عبد القوى، نقلًا من ديوان وزارة التنمية المحلية، رئيسًا لمدينة مصيف بلطيم.





كما تضمنت حركة التنقلات، تكليف عصام فتح الله حامد القصيف، نائبًا لرئيس مركز ومدينة الحامول، وشريف السيد إبراهيم الحداد، نائبًا لرئيس مدينة مصيف بلطيم، وعبد اللاه أبو الوفا مصطفى درة، للعمل نائبًا لرئيس مدينة مصيف بلطيم.





وكان محافظ كفر الشيخ، قد أصدر حركة تنقلات بين رؤساء المراكز والمدن، تضمنت تكليف جمال فهمى محمد عيد ، رئيسًا لمركز ومدينة مطوبس، ووائل فرج السيد مرزوق ، رئيسًا لمركز ومدينة فوه.





كما شملت الحركة، تكليف المهندسة عايدة عطية عباس ماضي، رئيسًا لمركز ومدينة دسوق، وهاني محمد يوسف أحمد ، رئيسًا لمدينة سيدى غازي، واللواء أحمد السنوسى عبد الله داود، رئيسًا مركز ومدينة بلطيم، وعلى جميل على فايق ، رئيسًا لمدينة برج البرلس.





ومن جانبه، وجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المراكز والمدن بالاهتمام بالعمل الميداني ومتابعة الخدمات والمرافق والاهتمام بملف النظافة والتجميل والعمل على حل مشاكل المواطنين تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.





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