AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طلعت يوسف: البعض لا يتحمل الانتقادات.. ولا أمانع من الرحيل

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:10 م
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
قال طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري، إنه لن يقدر أحد إنجازه مع زعيم الثغر هذا الموسم، رغم أنه ينافس بقوة على التواجد بالمربع الذهبي.

وتلقى الاتحاد خسارة على ملعبه بالإسكندرية، بهدفين دون رد، أمام إنبي، مساء اليوم الجمعة، في ختام الجولة التاسعة والعشرين للدوري المصري الممتاز.

وأكد مدرب الاتحاد، في المؤتمر الصحفي، أن هناك بعض اللاعبين لا يتحملون الانتقادات، موضحًا أنه طالب الجماهير بدعم اللاعبين لإنهاء الموسم بشكل جيد، بغض النظر عن مستقبل الفريق في الموسم المقبل.

وأشار طلعت يوسف إلى أن عقده ينتهي بعد 3 أسابيع مع الاتحاد، موضحًا أنه مرتبط بزعيم الثغر سواء داخل أو خارج النادي، ومن يريد أن يتولى قيادة الفريق بعده فهذه كرة القدم ولا يمانع في فكرة الرحيل إذا رأت الإدارة ذلك.

وأوضح مدرب الاتحاد أنه لا يملك البدائل الكافية في الفريق، مؤكدًا أنه سيسعى لغلق صفحة الخسارة أمام إنبي سريعًا، استعدادًا لمباراة بيراميدز القادمة بالدوري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتحاد السكندري يرفض رحيل خالد قمر

تفاصيل اجتماع محمد مصيلحى بلاعبي الاتحاد السكندري بمعسكر برج العرب

استعدادًا لمباراة حرس الحدود.. رئيس الاتحاد السكندري يجتمع مع فريق الكرة

مصيلحي يجتمع بـ فريق الاتحاد السكندري استعدادًا لـ مباراة حرس الحدود

الاتحاد السكندري يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة حرس الحدود

هداف أسوان ينضم لصفوف الاتحاد السكندري

ترشيحاتنا

بالحجاب.. أول ظهور لـ أحمد حسن وزينب بعد إخلاء سبيلهما.. شاهد

طريقة عمل الباذنجان بالفراخ

ياللا بيراميدز| شريف إكرامي يواصل احتفاله بالانضمام لفريقه الجديد

بدون هاتف.. كيف يمكنك فتح واتساب على الكمبيوتر؟

سجين يهرب من "الإعدام" في أنابيب الصرف الصحي.. تفاصيل

رقصت من الفرحة.. عم فتاة الدقهلية يروي تفاصيل إلقاء القبض على الجاني.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للرئتين.. 5 أطعمة تحافظ عليها وتجدد حيويتها

طريقة عمل الباذنجان بالفراخ

أحدث جولة ملكية للأمير هاري وميجان ماركل تثير الجدل لتكلفتها |شاهد