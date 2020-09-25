طلعت يوسف: البعض لا يتحمل الانتقادات.. ولا أمانع من الرحيل

قال طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري، إنه لن يقدر أحد إنجازه مع زعيم الثغر هذا الموسم، رغم أنه ينافس بقوة على التواجد بالمربع الذهبي.





وتلقى الاتحاد خسارة على ملعبه بالإسكندرية، بهدفين دون رد، أمام إنبي، مساء اليوم الجمعة، في ختام الجولة التاسعة والعشرين للدوري المصري الممتاز.





وأكد مدرب الاتحاد، في المؤتمر الصحفي، أن هناك بعض اللاعبين لا يتحملون الانتقادات، موضحًا أنه طالب الجماهير بدعم اللاعبين لإنهاء الموسم بشكل جيد، بغض النظر عن مستقبل الفريق في الموسم المقبل.





وأشار طلعت يوسف إلى أن عقده ينتهي بعد 3 أسابيع مع الاتحاد، موضحًا أنه مرتبط بزعيم الثغر سواء داخل أو خارج النادي، ومن يريد أن يتولى قيادة الفريق بعده فهذه كرة القدم ولا يمانع في فكرة الرحيل إذا رأت الإدارة ذلك.



