بينهم نجل حلمي طولان.. النيابة العامة: حبس 3 متهمين في واقعة فندق فيرمونت

أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهمين «أحمد طولان» و«عمرو حسين» و«خالد حسين» أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَيل سيتي) بالقاهرة، والذين أُلقي القبضُ عليهم في العاصمة اللبنانية بيروت استجابة لما اتخذته «النيابة العامة» من إجراء قبلهم، وقد واجهتهم «النيابة العامة» بالاتهامات المسندة إليهم وبالإدلة ضدهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وكانت «النيابة العامة» تلقت إخطارًا من الانتربول بإلقاء القبض على المتهمين «أحمد طولان» و«عمرو حسين» و«خالد حسين» في واقعة التعدي على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَيل سيتي) بالقاهرة، وذلك استجابة لما اتخذه «مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة» من إجراءات طلب إلقاء القبض عليهم بالعاصمة اللبنانية (بيروت).





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وتتابع «النيابة العامة» إجراءات ترحيلهم اليوم حيث أقلعت الطائرة التي تقلهم في غضون الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة، وسيجرى عرضهم على «النيابة العامة» لاستجوابهم بعد وصولهم، وذلك في إطار استئناف التحقيقات بالواقعة.