رضا عبد العال لمنتقديه: ملقوش في الورد عيب قالوا أحمر الخدين.. ومش هدخل استديو مع إبراهيم سعيد تاني

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المدير الفني لنادي طنطا الشكر إلي كافة لاعبي الفريق لتقديم أداء جيد أمام النادي الأهلي في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الذي انتهي لصالح المارد الأحمر بهدف نظيف.