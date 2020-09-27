عميد معهد القلب السابق يحذر من الصدمات العاطفية: بتجيب سكتة

قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، إن الموت المفاجئ له عدة أسباب من الممكن الوقاية منها، علي سبيل المثال عمل مساج للقلب؛ موضحا أن المساج للقلب أهم بكثير من التنفس الصناعى.





وأكد شعبان خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي «وائل الإبراشي»، أ ن الصدمات العاطفية والزعل الحاد من الممكن أن يؤدي إلى السكتة القلبية؛ قائلا : « الموت المفاجئ برضو من الممكن أن يكون وراثيا نتيجة ضعف في عضلة القلب».





وأوضح شعبان، أنه رأى حالات كثيرة توفيت بالسكتة القلبية نتيجة الزعل الشديد والحزن الشديد.