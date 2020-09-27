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عميد معهد القلب السابق يحذر من الصدمات العاطفية: بتجيب سكتة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:18 ص
الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان عميد
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، إن الموت المفاجئ له عدة أسباب من الممكن الوقاية منها، علي سبيل المثال عمل مساج للقلب؛ موضحا أن المساج للقلب أهم بكثير من التنفس الصناعى.

وأكد شعبان خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي «وائل الإبراشي»، أن الصدمات العاطفية والزعل الحاد من الممكن أن يؤدي إلى السكتة القلبية؛ قائلا: « الموت المفاجئ برضو من الممكن أن يكون وراثيا نتيجة ضعف في عضلة القلب».

وأوضح شعبان، أنه رأى حالات كثيرة توفيت بالسكتة القلبية نتيجة الزعل الشديد والحزن الشديد.
 
وأشار  جمال إلى أن عضلة القلب لا تستريح مثل باقي عضلات الجسم، لكن يتم تخفيف ضربات أو نشاط القلب، موضحا أن النوم هو من يقوم بهذه المهمة، حتى يفيق القلب مرة أخرى، ويكون قادرا على الضغط والتوتر الذي يواجهه طوال اليوم.
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