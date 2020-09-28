هاني حتحوت يكشف اسم المدرب الأقرب للأهلي بعد رحيل فايلر

فجر الاعلامي هاني حتحوت مفاجاه حول المدرب الاهلي الجديد بعد رحيل فايلر .

وغرد هاني حتحوت " من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " ارتفاع أسهم الأرجنتيني رودولفو أروابارينا لتولي تدريب الأهلي خلفا للقريب من الرحيل رينيه ڤايلر و

وغرد هاني حتحوت " من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " ارتفاع أسهم الأرجنتيني رودولفو أروابارينا لتولي تدريب الأهلي خلفا للقريب من الرحيل رينيه ڤايلر و مازالت هناك أسماء مطروحة، لكن أروابارينا قريب حاليا " .

وحددت إدارة النادي الخميس القادم موعدًا نهائيًا لإعلان موقفها من رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد استيضاح كل الأمور وفي ضوء بنود التعاقد المبرم مع المدير الفني السويسري. كما أكدت الإدارة أن الأمر مبكر لطرح بدائل للسويسري فايلر ولم يتم التطرق إلى هذا الأمر، خاصة أن قرار الإدارة بخصوص المدير الفني الحالي سوف يتحدد في الموعد المشار إليه وبما يخدم مصلحة النادي ويحافظ على مسيرة الفريق محليًا وقاريا. كان محمود الخطيب، رئيس النادي والمفوض من قبل مجلس الإدارة بالإشراف على قطاع الكرة، عقد جلسة مع فايلر يوم الاثنين الماضي لمناقشة موقفه من الاستمرار مع الفريق.

ويواجه النادى الأهلي مأزقا كبيرا قبل انطلاق منافسات الدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال افريقيا أمام الوداد المغربى بسبب عدم اتضاح مصير المدرب السويسرى رينيه فايلر مع الفريق حتى الآن .







يذكر ان النادي الأهلي حسم لقب بطولة الدوري قبل 7 جولات من نهاية المسابقة .



ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة يوم الأربعاء المقبل فى دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر .





