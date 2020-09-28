أخبار الرياضة| نادر شوقي يستفز الزمالك.. الأهلي يودع فايلر.. وكواليس مفاوضات بيراميدز مع معلول

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الإثنين، 28 سبتمبر 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاءت أبرزها كالتالي..







أكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تتابع الجدول الزمني للجنة المؤقتة لاتحاد الكرة وفقا للمدة الممنوحة من الاتحاد الدولي فيفا والتي امتدت حتى ٣٠ نوفمبر المقبل.





صدى البلد يكشف سر زيارة عمر خربين لـ مصر.. وهل الزمالك فاوضه؟

أثار تواجد الدولي السوري عمر خربين نجم الهلال السعودي ، في مصر خلال الأيام السابقة، جدلًا واسعًا، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة بعدما ارتبط اسم اللاعب بالانتقال لصفوف الزمالك هذا الصيف.













لا تزال الأزمة المالية تفرض نفسها داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة خلال الفترة الحالية فى ظل ابتعاد الشركة الراعية عن صرف أى أموال خلال الوقت الراهن وهو ما أدى إلى أن الموقف أصبح صعبا للغاية داخل أركان الفريق.













استفز نادر شوقي رئيس الشركة المسئولة عن إدارة نادي الجونة، الزمالكن بصورة لاعب الفريق أحمد ياسر ريان.









كشف طارق يحيى المدير الفني السابق للزمالك، أن اعتراض أشرف بنشرقي لم يكن بالصورة التي حاول البعض إثارتها وتضخيمها في وسائل الإعلام أو السوشيال ميديا.













أقرت اللجنة الفرعية لغرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأحقية نادي الزمالك في رسوم المساهمة التضامنية للاعب الزمالك السابق عمر جابر من نادي بيراميدز.





كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق، كواليس مفاوضات بيراميدز، مع علي معلول ظهير أيسر الأهلي، للتعاقد معه هذا الصيف.





فجر الإعلامى أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل بشان مصير رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.





فجر الإعلامى أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مصير رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.











كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي تفاضل حاليًا بين 4 مدربين أجانب من المانيا والتشيك والأرجنتين وإيطاليا لإختيار احدهم لتولي قيادة الفريق الأحمر خلفًا للسويسري رينيهي فاير الذي سيرحل الخميس المقبل. وإيطاليا

















أجريت صباح اليوم الإثنين، قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، والتي أسفرت عن مواجهة سعودية نارية.













