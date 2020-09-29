إقبال المواطنين على المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسوان..صور

تواصل محافظة أسوان تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، بهدف فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى.





ومن المقرر أن تستمر فعاليات المبادرة الرئاسية إعتبارًا من منتصف سبتمبر الماضى ولمدة 3 شهور متواصلة.





واقرأ أيضًا:





من جانبه قال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن فعاليات مبادرة 100 مليون صحة انطلقت داخل 79 وحدة فحص ثابتة ومتحركة على مستوى المدن والمراكز المختلفة.





وأكد الدكتور إيهاب حنفى أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مضاعفات المرض والتقليل من وفيات الأمراض المزمنة، وتستهدف فحص جميع المواطنين فوق الـ40 عامًا .





هذا وقد واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان تنظيم القوافل العلاجية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19 ) حيث تم تنظيم قافلة طبية للكشف المجانى استمرت لمدة يومين بقرية المنشية بحرى التابعة لمركز كوم أمبو، ويومين داخل قرية العدوة التابعة لمركز إدفو حيث تم إجراء الكشف الطبى المجانى على 2550 مواطنا.



