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سيارات

تعرف على لكزس lexus Es موديل 2020 .. صور

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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قسم السيارات

UX ، IS ، RC ، NX ، RX ، RX L ، LC ، LS، إنه ليس نوعا من شفرات الحرب العالمية الثانية ، ولكن قائمة طرازات لكزس الحالية ،يمكن أن يكون الطرازات مربكًا بعض الشيء في أفضل الأوقات ، ولكن الآن هناك طراز جديد لإضافته إلى القائمة:


وطراز ES ، بديل لـ GS ، ولكن في الواقع هي سيارة صالون متوسطة الحجم كانت موجودة لبعض الوقت فى الاسواق الاوروبية ، و الآن هى في مرحلة الجيل السابع لها ، حيث باعت حوالي 2.3 مليون وحدة منذ عام 1989.


والآن سيتم إنتاجها فى المملكة المتحدة بمحرك واحد وإعداد ناقل حركة (ES 300h) ومجموعة مختارة إلى حد ما من الديكورات والحزم (قاعدة ES300h و F-Sport و Takumi ، وهي درجة bells'n'whistles) .


وتشترك "GA-K" التابعة للكزس في تصميمها الأساسي مع شركة تويوتا كامري الأمريكية ، لاضافة صلابة أكثر للهيكل الخارجي لهذا الطراز الجديد ، بالاضافة الى انها من نوع دفع أمامي ، هجينة ، منحازة نحو الاقتصاد أكثر من الأداء ، مع تصميم أمامي جريء يبدو أنه يعتمد على زوج من الستائر شبه المسحوبة .


ونظام ناقل حركة جديد، وهو مزيج جديد من محرك رباعي الأسطوانات لدورة أتكنسون سعة 2.5 لتر ومحرك كهربائي أنيق / بطارية صغيرة الحجم ، مقترنة بعلبة تروس E-CVT جديدة .


و تنتج إجمالي 215 حصانًا / 221 رطلًا قدمًا ، ولكن إلى جانب ذلك الصندوق ذي النسبة اللانهائية ، فهي قادرة على إنتاج 100 جرام / كيلومتر فقط من ثاني أكسيد الكربون على أصغر العجلات / الإطارات وما يقرب من 60 ميلا في الجالون في دورة WLTP الأكثر قوة .

تعرف على لكزس lexus Es موديل 2020 .. صور
تعرف على لكزس lexus Es موديل 2020 .. صور
تعرف على لكزس lexus Es موديل 2020 .. صور
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