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أخبار العالم

بايدن: ترامب مهرج عنصري

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:23 ص
ترامب وجو بايدن
ترامب وجو بايدن
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قسم الخارجي
وصف المرشح الديمقراطي جو بايدن منافسه الجمهوري دونالد ترامب بـ "العنصري" أول مناظرة تلفزيونية بين المرشحين.

وقاطع "ترامب" بايدن أثناء حديثه أكثر من مرة، ما دفع الأخير لوصفه بـ "المهرج" وسط تراشق كلامي واتهامات متبادلة من قبل الطرفين.

وأوضح "بايدن" أن ترامب يريد تقسيم المجتمع الأمريكي وتعزيز الصراع الموجود والكراهية العرقية في البلاد.

وانتقد بايدن السياسات الاقتصادية لترامب والتي جعلت المجتمع أكثر فقرًا وضعفًا وانقسامًا، على حد تعبيره.

بينما ذكر الرئيس الأمريكي أن الديمقراطيين لا يرغبون في إعادة فتح البلاد إلا بعد الانتخابات بغرض الإضرار بحملته.

وتعد تلك المناظرة هي الأولى بين ترامب وخصمه الديمقراطي جو بايدن، من بين 3 مناظرات مقررة قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر.
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