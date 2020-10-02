أحمد السقا: كنت هموت في مشهد انفجار تيمور وشفيقة .. أبويا ضربني بالقلم لخلافي مع والدتي .. ولعبت في الأهلي والزمالك

حل الفنان أحمد السقا، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي"، وتحدث السقا على كواليس مسيرته الفنية وكيفية تأدية مشاهد الاكشن كما تحدث عن تفاصيل حياته الشخصية.





واستقبل جمهور الإعلامية منى الشاذلي، الفنان أحمد السقا، بحفاوة كبيرة فور دخوله ستوديو "معكم"، تعبيرا منهم على حبهم وإعجابهم الكبير به ، مرددين :" بنحبك يا سقا".





وقال السقا، إن مهنة التمثيل مليئة بالتوتر، مضيفا: "التحضير لأي عمل أثناء التصوير يكون مليئا بالتوتر، و حياتي الفنية بها أكثر من غلطة خاصة في مشهد الانفجار في فيلم تيمور وشفيقة وربنا نجانا".





وتابع: "أي شخصية أقوم بتأديتها عبارة عن مجموعة من التفاصيل وأي شخصية لها طريقة في التجسيد".





وأكمل أحمد السقا: "ما أقوم به من أعمال اكشن مش قلب ميت ولكنها دراسة ولها رخصة ويتم دراسة الأمر قبل تنفيذ مشاهد الأكشن"، مضيفا:" فيلم العنكبوت عبارة عن تقنيات جديدة في أعمال الأكشن.





وأضاف : "كنت هموت في مشهد الانفجار في فيلم تيمور وشفيقة، و مكنتش لابس بدلة لمواجهة الحرائق في مشهد انفجار تيمور وشفيقة لأنه لم يكن هناك في الحسبان اندلاع الحريق قبل القفز في المياه".





أكمل احمد السقا:" أقرأ آية الكرسي والفاتحة قبل أي مشهد أكشن وبقول دعاء قبل تصوير اي مشهد "، مضيفا: "هناك إجراءات سلامة اثناء تصوير اي مشهد أكشن واصعب اكشن قمت بتصويره هو مشهد الحريق في ابراهيم الابيض ".





وقال : إنه يحتفظ بكل الاكسسوارات والازياء التي شارك فيها بمختلف أفلامه، كي تكون ذكرى له.





كما استعرض الفنان أحمد السقا، القميص الذي كان يرتديه أثناء مشهد انفجار تيمور وشفيقة، وأظهر الحروق والقطع الكبير به، كما استعرض جاكيت فيلم هروب اضطراري، وجاكيت ابراهيم الابيض، ونضارة مسلسل ولد الغلابة وجلبات فيلم الجزيرة ".





وكشف كواليس فترة تواجده في المعهد مع أصدقائه الفنان مجدي كامل ورامز جلال وأحمد حلمي ومحمد سعد، كما تحدث عن ممارسته لرياضة كرة القدم.





وقال :" في البداية لم أسعى وراء التمثيل بشكل كبير وكنت ألعب كرة القدم، و فضلت التمثيل والاخراج وتركت كرة القدم ، ولعبت كرة قدم في الاهلى والزمالك والمقاولون والشرقية للدخان ونادي الصيد ".





وأكمل أحمد السقا :" زمان كان نظري ضعيف وكنت بلبس نظارة ، وزمان مكنش معانا فلوس كتير والفنان مجدي كامل كان بيصرف علينا وكان عنده سوبر ماركت وشقيقة لديه محل توكيل ملابس لاحد الماركات المعروفة ".





وتابع احمد السقا:" كنا بناخد الأكل بطريقة غير شرعية من المحل وكنا عاملين نسخة مفتاح على المحل، و كنا بندخل محل الملابس الخاص بشقيق مجدي كامل وكنا نلبس الملابس وبعد الخروج نرجع نكوي الهدوم ونرجعها تاني للمحل".





وأضاف : "والدي طلب مني الاعتماد على نفسي في مشواري الفني ولم يساعدني مطلقا، و أول فيلم والدي شافه ليا كان فيل مافيا ولم يشاهد أي عمل قبل مافيا، ومكنش بيتفرج قبل مافيا على اي عمل فني لي عشان ما يطلعش أخطاء عندي".





واستطرد قائلا: "أبويا كان صاحبي وحبيبي وكل حاجة في الدنيا وعمري ما ازعل من.. كان عندنا صالون ثقافي في منزلنا وكان يحضره كل كوادر مصر في مجال الفن والموسيقى".





وروى الفنان أحمد السقا، موقف جمعه بوالده ووالدته عندما كان طالبا في الجامعة، معتبرا هذا الموقف نقطة تحول في حياته، قائلا:" كان في خلاف بيني وبين والدتي وزعقت لي ورديت عليها وقلت لها «لو كلمتيني هنط من الشباك»".





وأضاف: "ودخل والدي الغرفة وقالي نط من الشباك وترددت، وشدني من هدومي وضربني قلم وقالي لما تطلع منك كلمة تبقى قدها.. انت متربي وكنت عارف انك هتعتذر.. ما فعله معي والدي يعتبر درس عمري".



