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أخبار العالم

التحالف العربي يعترض صاروخا بالستيا للحوثيين

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:35 م
صاروخ - ارشيفي
صاروخ - ارشيفي
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محمود نوفل
اعترضت الدفاعات الأرضية للتحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الجمعة، صاروخا بالستيا فوق سماء مديرية المخاء بالساحل الغربي لليمن وذلك وفق ماذكره موقع روسيا اليوم.

ويُشار الي ان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية،كان قد إعترض ودمًر في وقت سابق طائرة مسيرة مفخخة تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن.

و صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية. 


كما دمر ايضا التحالف العربي منظومة دفاع جوي لميليشيا الحوثي في اليمن حيث قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، إن "مقاتلات التحالف تمكنت من تدمير منظومة دفاع جوي معادية ليميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة صنعاء".

وأكد المالكي على أن التحالف ملتزم بتدمير قدرات الميليشيات الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

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