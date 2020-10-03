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3 أكتوبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

السبت 03/أكتوبر/2020 - 06:00 ص
أبراج
أبراج
أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد  شخصية اليوم في علم الأرقام..

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 3 أكتوبر فإن ذلك يعني
أنك طموح ولديك روح عملية وفي نفس الوقت تبحث عن القيم الحقيقية.. تجتهد لتصل لأهدافك بأي ثمن وتتمسك بأحلامك حتى لو لم تعجب البعض.

نصيحة:

هذا العام يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا أيضا في كل شيء.

ويذكر ان عبير فؤاد قالت إن القمر المكتمل ١ أكتوبر ٢٠٢٠ سيكون في تمام اكتماله الساعة ١١:٠٦ مساء بتوقيت القاهرة (٩:٠٦ م. بتوقيت جرينتش) عند درجة ٩ من برج الحمل.

القمر المكتمل غدا يطلق عليه "قمر الحصاد" و يأتي مصحوبا بالمربع الفلكي بين كوكبي "المريخ" و"زحل"، وقد ينشأ عن ذلك شعور بالغضب والضغط والإحباط لفترة طويلة.

للأسف القمر المكتمل في أول شهر أكتوبر ينشر طاقة قلق وعدم صبر وعدم استقرار  وقد يجعل ذلك حكمنا على الأمور ليس صحيحا ويجعل الكثيرين في حالة انفعالية خطيرة.

أكثر البلامد تضررا من هذا الوضع الفلكي هي الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تزيد فيها حالات التمرد والشغب في الأيام القادمة.

نصيحة عامة: لكي نتغلب على اشتعال طاقة الغضب والشعور بالإحباط يجب علينا جميعا (من كل الأبراج أن نكون أكثر مرونة وقدرة على التكيف) والله أعلم.

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