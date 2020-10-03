صدموا المعازيم.. شاهد أغرب وجبة طعام في حفل زفاف عروسين





فتلك هي اللحظة المبهجة التي تفصل بين الاحتفال والرقص وتلبيس الشبكة، فبالإضافة إلى إرضاء المعدة بطبق مجاني، إن وجبة الزفاف هي فرصة للتحدث بالفعل إلى الضيوف الآخرين.





فيقع الاختيار بين الدجاج والسمك أو لحم الضأن والبقر، فيما يكتفى آخرين ببعض الوجبات الخفيفة المتناسقة،

لكن الصدمة التي وقعت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي هي عندما قدمت عروس طبق أشبه بوجبة المدرسة المصنوعة للأطفال.





تداول رواد مواقع التواصل صور لوجبة غريبة في حفل زفاف أثارت دهشتهم، حيث تم توزيع أطباق تحمل قطع من الخضار المقطع إلى شرائح، وكيس من رقائق البطاطس «الشيبس».





بالإضافة إلى نصف شطيرة وست قطع صغيرة من الفاكهة على "خلتي أسنان"، وهو شيء لا يمكن أن تجده إلا في بوكس الغداء أيام المدرسة، وليس في حفل زفاف.





انتقد المستخدمون العروسين، فعلق أحدهم قائلًا: "هذا حرفيًا ما أعطيته لطفلي على الغداء اليوم بدون رقائق البطاطس".





وأضاف آخر: "لا أعرف هل أضحك أم أشعر بالحزن، حتى لم يتمكنوا من تقديم شطيرة كاملة بل النصف؟"، وقال مستخدم: "هذا هو أتعس شيء رأيته على الإطلاق، فرغم أنه غير مناسب إلا ان حفل الزفاف هو احتفال بالحب ولا يتعلق فقط بالمظاهر أو الطعام".





الجميع ينتظر أن تكون الوجبة هي أفضل الأشياء عند دعوته لحضور حفل زفاف، فتتحضر المعدة جيدًا في انتظار بعض الأطباق الشهية.