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فن

إسعاد يونس تشارك جمهورها بصورة مع بنات أحمد زاهر.. شاهد

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:41 م
اسعاد يونس
اسعاد يونس
محمد بدران
روّجت الفنانة إسعاد يونس للحلقة التي تطل فيها أسرة الفنان أحمد زاهر لأول مرة في برنامجها صاحبة السعادة على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

ونشرت إسعاد يونس صورة لبنات أحمد زاهر وعلقت على الصورة قائلة: "أصغر بنات احمد زاهر🤗🤗🤗" ومن المقرّر أن تذاع الحلقة الإثنين المقبل، على شاشة قناة dmc".

يُعرض حاليا للنجم احمد زاهر فيلم "زنزانة 7" الذي تم عرضه فى 16 سبتمبر الماضي، الفيلم يقوم ببطولته نضال الشافعى ومنة فضالى وعبير صبرى وأحمد التهامي وتأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت. 

وتدور أحداث الفيلم حول صراعًا يدخله "حربي" (أحمد زاهر) بسبب "شجن" التي يريد مالك إحدى القرى السياحية الزواج منها، ويتعرض "حربي" لأزمة تقلب حياته رأسًا علي عقب ليصبح بلطجيًا، ويدخل السجن بصحبة صديقة "منصور" الذى يجسد دوره الفنان نضال الشافعي، ومع تطور الأحداث تظهر الفنانة عبير صبرى "ناهد" التي تعمل بالمحاماة، وتقرر الدفاع عنهما، لكى تضمهم لعصابة المافيا.

ويتنافس فيلم "زنزانة 7" مع عدد من الأفلام وهم "توأم روحى" و"الغسالة" واللذين حققا نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى. 

ويعرض هذا العمل فى ظل الإجراءات الاحترازية التى يتم تطبيقها وفقا لقرارات رئاسة الوزراء بان لا تزيد نسبة الإشغال بقاعات السينما نحو 25 % فقط.

وشارك أحمد زاهر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن. 

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.


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أصغر بنات احمد زاهر🤗🤗🤗

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