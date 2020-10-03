إصابة رئيس بلدية تل أبيب بجروح فى مظاهرة مناهضة لنتنياهو

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، ان رئيس بلدية تل أبيب، رون هولداي، أصيب بجروح طفيفة خلال المظاهرات المناهضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.





وليس من الوضح حتى الآن كيف أصيب هولداي خلال المظاهرات، لكن صور تم التقاطها اظهرت دماء تخرج من جرح في ذراعيه، بعد زيارته لمظاهرة في ميدان حبيمة وسط عاصمة دولة الاحتلال.





وأشارت الصحيفة إلى أن المظاهرة التي زارها هولداي، تعرضت لقمع من جانب الشرطة واعتقل عشرات من المتظاهرين هناك.





ويواجه نتنياهو منذ فترة مظاهرات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد بمشاركة الآلاف تطالبه بالاستقالة، لتقديم لائحة اتهام ضده بقضايا الفساد.





ويقيم حراك "الأعلام السوداء" هذه الاحتجاجات في كل يوم سبت. إلا أن قوى عوّلت على عدم نجاح الاحتجاجات هذا السبت، لأنه يصادف عيد "العُرش" اليهودي، إلى جانب دخول القيود المُشددة إلى حيز التنفيذ، وهي قيود مفروضة على المظاهرات، بصفتها تجمهر يضر بمكافحة كورونا.





وتنص القيود على منع المواطنين من الابتعاد عن منازلهم، لأكثر من ألف متر.



