AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إصابة رئيس بلدية تل أبيب بجروح فى مظاهرة مناهضة لنتنياهو

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:15 م
صدى البلد
محمد عثمان
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، ان رئيس بلدية تل أبيب، رون هولداي، أصيب بجروح طفيفة خلال المظاهرات المناهضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وليس من الوضح حتى الآن كيف أصيب هولداي خلال المظاهرات، لكن صور تم التقاطها اظهرت دماء تخرج من جرح في ذراعيه،  بعد زيارته لمظاهرة في ميدان حبيمة وسط عاصمة دولة الاحتلال.

وأشارت الصحيفة إلى أن المظاهرة التي زارها هولداي، تعرضت لقمع من جانب الشرطة واعتقل عشرات من المتظاهرين هناك.

ويواجه نتنياهو منذ فترة مظاهرات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد بمشاركة الآلاف تطالبه بالاستقالة، لتقديم لائحة اتهام ضده بقضايا الفساد.

ويقيم حراك "الأعلام السوداء" هذه الاحتجاجات في كل يوم سبت. إلا أن قوى عوّلت على عدم نجاح الاحتجاجات هذا السبت، لأنه يصادف عيد "العُرش" اليهودي، إلى جانب دخول القيود المُشددة إلى حيز التنفيذ، وهي قيود مفروضة على المظاهرات، بصفتها تجمهر يضر بمكافحة كورونا. 

وتنص القيود على منع المواطنين من الابتعاد عن منازلهم، لأكثر من ألف متر.

Advertisements

موضوعات متعلقة

هل تطيح عرايا تل أبيب بنتنياهو.. كيف تحولت مظاهرات الفساد لحرب بأجساد الإسرائيليات

اعتقالات بالجملة في تظاهرات المحتجين ضد نتنياهو.. فيديو

المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو يعيش حالة هستيريا

المظاهرات تشعل تل أبيب.. مئات الإسرائيليين يخرجون في مسيرات ضد نتنياهو وحكومته

لإقالة ومحاكمة نتنياهو.. تفاصيل جلسة ساخنة بالكنيست لمنع التظاهرات والمعارضة ترفض

شاهد.. مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بعزل نتنياهو

ترشيحاتنا

كيف أصيب ترامب بفيروس كورونا؟

ارتفاع أسعار الذهب وانهيار النفط وأسواق المال.. تأثير إصابة ترامب بفيروس كورونا

صواريخ أذربيجان وأرمينيا تسقط داخل إيران.. وطهران تحذر

كيف سيتم تقييم طلاب المدارس في العام الدراسي الجديد؟.. وزير التعليم يجيب

للمرة الخامسة.. تجديد حبس أسرة منار سامي فتاة التيك توك في واقعة الاعتداء على حرس المحكمة

عودة العُمرة.. 7 فضائل تجعلك تبادر لأدائها

AdvertisementS

بعد هتك عرضها.. مقتل طفلة في الدقهلية ووضع جثمانها في شيكارة والفاعل طفلتان

هاني الناظر يحذر من إعداد الشاي بهذه الطريقة

كيف سيتم تقييم طلاب المدارس في العام الدراسي الجديد؟.. وزير التعليم يجيب

الزمالك يعلن مغادرة أشرف بن شرقي وساسي.. اعرف السبب

الوضع خطير والتنفس بصعوبة.. CNN تنشر تقريرا مقلقا بشأن حالة ترامب الصحية

آخر تطورات الحالة الصحية لـ ترامب وموقفه من إنتخابات الرئاسة الأمريكية.. تفاصيل

للمرة الخامسة.. تجديد حبس أسرة منار سامي فتاة التيك توك في واقعة الاعتداء على حرس المحكمة

أول رد من حسام البدري على هجوم السوشيال ميديا بعد رأيه في مصطفى محمد| شاهد

السعودية تعلن استئناف العمرة بداية من منتصف الليلة

السيسي يوجه بالتسهيل على المواطنين وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق بالشهر العقاري

ارتفاع أسعار الذهب وانهيار النفط وأسواق المال.. تأثير إصابة ترامب بفيروس كورونا

ليلى علوى الأجرأ.. نجمات الزمن الجميل يتألقن في فرح شقيق إلهام شاهين.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طرق مختلفة لعلاج التهاب الأمعاء.. تعرف عليها

محمد صلاح يرد على إصابته بكورونا بإعلان جديد

رباعي منتخب الكرة النسائية في ضيافة صدى البلد.. صور