الاتحاد السكندري: ننتظر رد النادي الأهلي بشأن ضم أحمد الشيخ

أكد محمد إبراهيم المدرب العام لنادي الاتحاد السكندري، أن هناك مفاوضات من جانب إدارة ناديه برئاسة محمد مصيلحي للتعاقد مع اللاعب أحمد الشيخ جناح فريق الأهلي.





وقال إبراهيم في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: " رئيس النادي محمد مصيلحي تواصل مع أحمد الشيخ لضمه لنادي الاتحاد السكندري، والقرار في يد مسئولي الأهلي".





وأضاف:" الشيخ لاعب جيد وأي نادٍ يتمنى ضمه لصفوفه في الموسم القادم، ونتمنى ضم رزاق سيسيه والقرار بيد مسئولي نادي الزمالك".





وواصل:" الفترة المقبلة ستشهد حسم الصفقات الجديدة، وضم لاعبين جيدين لنادي الاتحاد".



