فضيحة جنسية لزوبع تثير ضحك أحمد موسى.. تحذير عاجل لـ مرتضى منصور

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية مجموعة من الأخبار الهامة في شتى المجالات؛ وجاءت الأخبار على النحو التالي:





حذر الإعلامي أحمد موسى من الدعوات التي يروج لها البعض من مشجعي النادي الزمالك؛ للتظاهر أمام النادى موضحا أن هذه التجمعات تجعل المشاركين فيها تحت طائلة القانون.





وقال خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»: « الداخلية تحذر الجماهير من أي تجمعات .. وأطالب المستشار مرتضى منصور رفض تلك الدعوات لأنها خطر محدش عارف ممكن ايه اللي يحصل في التجمعات دي».









أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن حجم ما تتحمله الدولة مقابل إعفاءات الطلاب هذا العام يقرب من مليار جنيه؛ موضحا ان ما يقرب من 500 مليار جنيه هى حجم ميزانيات التعليم خلال 6 سنوات.





وقال طارق خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: ان هناك 44 مليار جنيه تم إنفاقها على خطة تطوير التعليم خلال 6 سنوات؛ لافتا ان الوزارة توفر للطلاب مجموعات تقوية ومنصات إلكترونية افضل من الدورس الخصوصية.





أكد اللواء محمد عمرو لطفي أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري أنه في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم كله وما خلفته من آثار سيئة على بعض الفئات في المجتمع المصري وجه الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر بالعمل على أكثر من محور لمساعدة تلك الفئات.





وأضاف أمين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أن شيخ الأزهر قد وجه بمضاعفة الإعانة للأسر التي يتم مساندتها شهريا وعددها 95 ألف أسرة بمناسبة دخول المدارس.





قال ياسر إدريس عضو اللجنة الأولمبية، إن الميثاق الأولمبي من أهم أولوياته نشر الروح الرياضية، وهذا ما بنيت عليه الأولمبياد، مؤكدا أن التجاوز في الرياضة بصفة عامة ممنوع.





وأضاف ياسر إدريس، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن اتحاد الكرة تقدم لنا بشكوى تجاه بعض المخالفات؛ فقام اتحاد الكرة بإصدار بعض العقوبات، ثم حدث تجاوز ضد اتحاد الكرة أيضا، وقام الكابتن محمود الخطيب بتجديد شكوى على الشكاوى المقدمة تفيد بحدوث تجاوزات أخرى.





عرضت قناة ten تقريرًا عن توقيع شراكة مثمرة بين بنك ناصر الاجتماعى وشركة السويدى بالتعاون مع زارة التضامن الاجتماعى، للعمل على تطوير العمل المهنى والوصول إلى عمل حرفى متطور بالاعتماد على الأيدى المصرية فى الأعمال الحرفية بدلا من اللجوء للعمال الأجانب.





قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن قيمة العمل الحرفى والمهنى لا يقل أهمية عن قيمة العمل الإدارى، وأنه آن الأوان أن تعلى الوزارة من قيمة العمل الحرفى، مضيفةً أن العمل يسبقه تدريب وتأهيل لذلك تم وضع نماذج ومعايير للحرفيين والعمالة المهنية الماهرة.









قال عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس جمال عبد الناصر، إن الرئيس السيسي دائما ما يكرم الرئيس الراحل في كافة المناسبات الوطنية ،منوها أن السيسي يواصل ما قطع من مشروعات وسياسات لمدة ٤٠سنه كما أنه يعيد مصر لمكانتها المرموقة في الخمسينات والستينات من خلال طفرة صناعية وتنموية هائله وهذا سيؤثر بالإيجاب على الأجيال القادمة.









أشاد الأمير بندر بن سلطان، ، السفير السعودي السابق بالولايات المتحدة، بانتصارات حرب 6 أكتوبر لعام 1973، مؤكدا أن حرب 73 رفعت كرامة وردت شرف الأمة العربية والجيش المصرى الشقيق.





وكشف بندر بن سلطان خلال لقاءه فى قناة العربية، أن الاخوان الفلسطنيون رفضوا معاهدة كامب ديفيد وقاطع العرب أجمعهم مصر بسبب المعاهدة، مضيفًا أن العرب اعتبروا معاهدة السلام خيانة للأمة العربية كلها.









دخل الإعلامي أحمد موسى، في نوبة من الضحك على الهواء بسبب رسائل المشاهدين التي تطالبه بإرسال مقاطع فضائح الإرهابيين محمد ناصر وحمزة زوبع.





وطالب أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، الإرهابي حمزة زوبع بالتحدث إلي المشاهدين لكشف سر «الجزرة والحمامة»؛ مشيرا إلى أن تلك الكلمات لها دلالات في تسريبات موجودة بحوزته.





أكد الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق أن الجيش المصرى من أكثر من 4200 سنة وهو جيش قوي، أنه في هذا التوقيت كان مجموعة من الإرهابيين موجودين في سيناء وكانت قوة من الجيش المصري تهاجمهم وكانوا فى قلعة محصنة ووضعوا زوجاتهم وأولادهم أمام الجيش المصري كي لا يهاجمهم.





وأضاف حواس خلال لقاء مع برنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن عقيدة الجيش المصري منذ عهد الفراعنة لا يقوم بمهاجمة النساء والأطفال ولكنه صعد على قمة ومكان عال وانتصر عليهم دون أن يمس النساء والأطفال.









واصل الإعلامي أحمد موسى، فضح الإخواني المدعي الهارب محمد ناصر، ووصفه بـ "محمد كناريا".





وقال أحمد موسى، أثناء تقديم حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، «عصابة جماعة الإخوان الإرهابية اللي قاعدة تهاجم مصر بالكلام السيئ طوال الوقت، وتتحدث باسم الدين وهم أبعد ما يكون عن الدين الإسلامي»، موضحا أنه سمع العديد من التسريبات لجميع الإخوان، وجميعهم يحللون ما حرم الله به، ويرتكبون الفواحش والكبائر.





أكد الدكتور زاهي حواس أنني طوال فترة عملي منذ صغري خلال الحفر كنت أحب النزول بالحبال مؤكدا اننا كشفنا أثار بمنطقة آثار سقارة، والذي يتضمن عددًا ضخمًا من التوابيت الآدمية المُغلقة منذ أكثر من 2500 عام.





وأضاف حواس خلال لقاء له لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أنه لحظة فتح التوابيت هي لحظة العشق فى حياتى مؤكدا أنني لم أخاف طوال حياتى من الأثار وعندما اكتشف اى شئ اشعر كأنها قوة جديدة .



