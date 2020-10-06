مدرب الأهلي يشيد بلاعب صن داونز: يمتلك مهارات أمريكا الجنوبية.. تفاصيل

أشاد الجنوب إفريقي كافين جونسون المدرب المساعد الجديد بالنادي الأهلي، بقدرات الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز، مشيرًا إلى أنه يتحلى بالكثير من مهارات لاعبي أمريكا اللاتينية.









وكان الأهلي يسعى لضم سيرينو من صن داونز خلال شهر يناير الماضي، لكن اللاعب جدد عقده مع الفريق الجنوب إفريقي.









وقال كافين جونسون خلال مقابلة معه ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2": "سيرينو لاعب جيد جدًا ويتطابق مع مهارات لاعبي أمريكا الجنوبية، والأهلي لم يتعاقد مع لاعبين من أمريكا الجنوبية في وقت سابق".









واختتم: "الأهلي لديه الرؤية الخاصة اذا كان سيفيده أم لا، وموسيماني يتابعه وسيأخذ موقفًا بشأن ضمه، ولكن هذا سيكون بعد فترة".









ومن المقرر أن ينضم جونسون للجهاز المعاون للمدير الفني الجديد للنادي الأهلي بيتسو موسيماني خلال الأيام القليلة المقبلة.







