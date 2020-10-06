أخبار العلوم والتكنولوجيا.. رؤساء شركات التواصل الاجتماعي أمام الكونجرس.. ارتداء الكمامة يجلب السعادة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.

تعد شركة شاومي الصينية من الرائدة في صناعة الهواتف الذكية فى العالم من أكثر العلامات توزيعًا بحجم مبيعات ضخم فى سوق الهواتف الذكبة العالمي، و ظهر ذلك جليًا منذ بدايتها عام 2010 حيث أثبتت جدارتها وريادتها في عالم تصنيع الهواتف، وأطلقت في الآونة الأخيرة العديد من الهواتف الذكية الحديثة، التي تتميز بالعديد من الإمكانيات التي يتفوق بها كل هاتف على الإصدار السابق له.



