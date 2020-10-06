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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. رؤساء شركات التواصل الاجتماعي أمام الكونجرس.. ارتداء الكمامة يجلب السعادة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:09 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.

تعد شركة شاومي الصينية من الرائدة في صناعة الهواتف الذكية فى العالم من أكثر العلامات توزيعًا بحجم مبيعات ضخم فى سوق الهواتف الذكبة العالمي، و ظهر ذلك جليًا منذ بدايتها عام 2010 حيث أثبتت جدارتها وريادتها في عالم تصنيع الهواتف، وأطلقت في الآونة الأخيرة العديد من الهواتف الذكية الحديثة، التي تتميز بالعديد من الإمكانيات التي يتفوق بها كل هاتف على الإصدار السابق له.

يبدو أن مسلسل منصات التواصل الاجتماعى مع الكونجرس الأمريكي لن ينتهي بسهولة، بعدما استدعى الكونجرس كلًا من سوندر بيشاي المدير التنفيذي لجوجل، وجاك دورسي المدير التنفيذي لتويتر، ومارك زوكربيرج المدير التنفيذي لفيسبوك، وذلك للإدلاء  بالشهادة أمام لجنة التجارة بمجلس الشيوخ في 28 أكتوبر الجاري، بسبب مشكلة الاحتكار، تحديدًا خصوصية البيانات، ودمج الوسائط. 

منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد Covid-19 فى بادية العام الجاري، أصبح ارتداء الكمامات الطبية أمرًا حتميًا للتقليل من انتشار الفيروس، وبسبب عدم الاعتياد عليها من قبل الكثيرين كانت فكرة تقبل الأمر فى منتهى الصعوبة، حيث يتضايق الكثيرون من ارتدائها، وبمحاولة منها لتحسين الوضع، والمساهمة في اقناع الجميع بارتداء الأقنعة الطبية، قامت شركة آبل بتحديث إيموجي جدير لوجه سعيد يرتدي الكمامة الطبية.


فى تصنيف مخيب للآمال حصل هاتف Galaxy Note20 Ultra أفضل هواتف شركة سامسونج للعام الحالى فى الهواتف الرائدة وأغلى الهواتف فى مجموعتها الجديدة، Galaxy Note20 على المركز العاشر فى الكاميرا ضمن أفضل كاميرات لهواتف الأندرويد. 

يستحوذ محرك البحث العالمى جوجل كروم Chrome  على أكثر من 90 % من الاستخدام العالمى، حيث يأتى بعده كل محركات البحث  الأخرى مثل متصفح ايدج من مايكروسوف ، ومتصفح موزيلا فايرفوكس، وغيره ورغم أن متصفح جوجل يتم استخدامه يوميا من قبل مئات الملايين ، إلا أن هناك الكثير من الخفايا الموجودة في المتصفح والتى لا يعرفها أغلب المستخدمين. 

يعتبر تأمين الهواتف الذكية من أهم الإجراءات التى يجب اتخاذها لتأمين البيانات الشخصية والمعلومات التى تحتويها حساباتنا من الصور والفيديوهات الخاصة، بالإضافة إلى الوثائق والمعلومات التى قد نرسلها أو نستقبلها على تطبيقات المراسلة المختلفة. 

تعتبر سرقة الهواتف الذكية أو ضياعها هى أسوأ شيء من الممكن أن يحدث للمستخدمين حيث تعد الهواتف الذكية بمثابة صندوق أسوأ لكل معلوماتنا الشخصية، من صور وفيديوهات وأرقام هواتف وكل شيء، ويعتبر الشيء الأسوأ على الإطلاق أن تتم سرقة هذه الهواتف أو ضياعها بدون تأمين الحسابات الموجودة عليها بشكل جيد. 

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