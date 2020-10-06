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أخبار البلد

في تقرير جديد.. الرحاب ومدينتي نمبر وان خلال سبتمبر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:08 م
الرحاب ومدينتي
الرحاب ومدينتي
احمد عبد القوى

حافظت "الرحاب" و"مدينتي" على جاذبيتهما لطلبات الشراء محققتين أداء قياسيا، وفقا لتقرير محرك البحث "عقار ماب" عن شهر سبتمبر.


وأشار تقرير حديث الى ان مستويات الطلب على الوحدات السكنية في مدينة الرحاب سجلت 100% وهو أعلى معدل على الإطلاق في مناطق القاهرة الكبرى، فيما ارتفع الطلب على الفيلات أيضا بـ"الرحاب" من معدلات 79% خلال أغسطس إلى 100% خلال سبتمبر مدفوعة بانتعاش الطلب على العقارات في السوق المصرية.


وفى مدينتي، ارتفعت طلبات شراء الوحدات السكنية إلى 78% خلال سبتمبر، من 66% خلال أغسطس الماضي، وفي الوقت نفسه تراجع الطلب نسبيا على الفيلات مسجلة 28%.


وقال التقرير إن متوسط سعر المتر المربع في الشقق السكنية بالرحاب ومدينتي حافظ على نفس مستوياته خلال الشهر الماضي، حيث سجلت "الرحاب" 14 ألفا و750 جنيها، ومدينتي 14 ألفا و450 جنيها.


وتعد " الرحاب" و" مدينتي" علامات مضيئة في مسيرة مشروعات مجموعة "طلعت مصطفيى" ، أكبر الشركات في مجال التطوير العقاري في مصر والشرق الأوسط، والتي تمتلك سجلا حافلا من المشروعات البارزة في مجال التطوير العمراني.


في تقرير جديد.. الرحاب ومدينتي نمبر وان خلال سبتمبر
في تقرير جديد.. الرحاب ومدينتي نمبر وان خلال سبتمبر
في تقرير جديد.. الرحاب ومدينتي نمبر وان خلال سبتمبر
في تقرير جديد.. الرحاب ومدينتي نمبر وان خلال سبتمبر
في تقرير جديد.. الرحاب ومدينتي نمبر وان خلال سبتمبر
في تقرير جديد.. الرحاب ومدينتي نمبر وان خلال سبتمبر
في تقرير جديد.. الرحاب ومدينتي نمبر وان خلال سبتمبر
في تقرير جديد.. الرحاب ومدينتي نمبر وان خلال سبتمبر
في تقرير جديد.. الرحاب ومدينتي نمبر وان خلال سبتمبر
في تقرير جديد.. الرحاب ومدينتي نمبر وان خلال سبتمبر
في تقرير جديد.. الرحاب ومدينتي نمبر وان خلال سبتمبر
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