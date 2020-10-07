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توك شو

أخبار التوك شو| رسالة حب من بطل أكتوبر لـ محمد أبو العينين.. بطل صاعقة يعرض محتويات أسرى إسرائيليين.. ذهاب الطلاب للمدارس 5 أيام في الأسبوع

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 12:57 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
عادل نصار
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

تقدّم عريف مصطفى محمد أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، بالشكر والتحية لرجل الصناعة المصرية النائب محمد أبو العينين.
وقال محمد، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء الثلاثاء "أتقدم بالشكر لحضرتك وده تكريم كبير، وأشكر الأستاذ الجليل العظيم محمد أبو العينين".

عرض عريف مصطفى محمد أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، المحتويات التي أخذها من أسرى إسرائيليين في نصر أكتوبر عام 1973 المجيد.

عرض الرقيب أحمد إبراهيم البدري أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، صورا نادرة تذكارية أثناء حرب 6 أكتوبر المجيدة في عام 1973.

عبر الإعلامي أحمد موسى، عن فرحته تصدر هاشتاج "سحقناهم في أكتوبر" قائمة الترند على تويتر، مؤكدًا أن المصريين المحبين للوطن هم السبب في تصدر الهاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي.

هنأ اللواء الدكتور محمود خلف أحد أبطال حرب أكتوبر ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن مصر انتصرت على العدو الاسرائيلي في 6 أكتوبر لعام 1973.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل على تسهيل العملية التعليمية على الطلاب بتحديد عدد أيام الدراسة، موضحًا "لو كنا قولنا للطلاب روحوا خمس أيام كانت ستحدث مشكلات".
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