أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 5 هواتف ذكية تتفوق على سامسونج Galaxy Note20 Ultra.. وميزات فريدة تجعل موزيلا فايرفوكس أفضل من كروم

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
أطلقت شبكة فيسبوك Facebook منذ أسابيع، ميزة جديدة تعد من أهم الميزات التى أطلقتها، والموجودة فى أى تطبيق مراسلة وهى ميزة Watch Together، والتى تمكن المستخدمين من مشاهدة الفيديوهات مع أصدقائهم أثناء مراسلتهم فى تطبيق ماسنجر Messenger.
يسيطر محرك البحث كروم على Google Chrome بأكثر من 90% من نسبة الاستخدام العالمى لمحركات البحث الموجودة فى السوق، ورغم ذلك هناك الكثير من المحركات والمتصفحات الأخرى التى يمكنها تقديم أداء افضل وخصوصية أفضل للمستخدمين، خاصة محرك البحث موزيلا فايرفوكس.
بعد حالة من الجدل والتكهنات، قررت شركة أبل الأمريكية الإعلان الرسمي عن أحدث هواتفها الذكية آيفون 12 بإصداراته المختلفة فى 13 أكتوبر المقبل، الموافق الثلاثاء القادم، وسيكون الحدث أونلاين من داخل مقر الشركة الرئيسي فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
يستخدم ألعاب الفيديو اكثر من 2 مليار لاعب ومستخدم فى العالم أغلبهم يمارس هذه الألعاب على هواتفهم الذكية، وتتطلب معظم هذه الألعاب اشتراكا كبيرا على متجر التطبيقات يكون شهريا أو سنويا، ومن المعروف أن هناك العديد من الألعاب المجانية الكثيرة التى تفتقر لإمكانات الألعاب الأخرى المدفوعة.
يعتبر هاتف سامسونج Galaxy Note20 Ultra من أفضل هواتف أندرويد الرائدة أو هواتف الفلاج شيب، حيث يتميز بإمكانات كبيرة والمعالج وغيرها، بدءا من الشاشة أو الكاميرا.
أعلنت منصة التواصل الإجتماعى الشهيرة إنستجرام عن إضافة مميزات جديدة، أبرزها مساعدة المستخدمين في العثور على القصص القديمة المنشورة، حتى 3 سنوات مضت، مع ميزات أخرى مثل تقليل محتوى العنف والتنمر، كما أن أرشيف القصص بات يحتوي الآن على تقويم شهري متجدد.