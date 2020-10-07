أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 5 هواتف ذكية تتفوق على سامسونج Galaxy Note20 Ultra.. وميزات فريدة تجعل موزيلا فايرفوكس أفضل من كروم

يسيطر محرك البحث كروم على Google Chrome بأكثر من 90% من نسبة الاستخدام العالمى لمحركات البحث الموجودة فى السوق، ورغم ذلك هناك الكثير من المحركات والمتصفحات الأخرى التى يمكنها تقديم أداء افضل وخصوصية أفضل للمستخدمين، خاصة محرك البحث موزيلا فايرفوكس.











بعد حالة من الجدل والتكهنات، قررت شركة أبل الأمريكية الإعلان الرسمي عن أحدث هواتفها الذكية آيفون 12 بإصداراته المختلفة فى 13 أكتوبر المقبل، الموافق الثلاثاء القادم، وسيكون الحدث أونلاين من داخل مقر الشركة الرئيسي فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية.



