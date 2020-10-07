القوى العاملة: تعيين 17 شابا والتفتيش على 105 منشآت بشمال سيناء

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء 17 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.









وذلك من ضمن 104 شباب مسجلين من راغبى العمل، فضلا عن صرف 8 آلاف جنيه منحًا لـ 3 عمال غير منتظمين كرعاية اجتماعية وفقًا للائحة المالية لهذه الفئة.









تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من محمد سالم عبد المالك، مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء، بذلك عن إنجازات المديرية عن شهر سبتمبر الماضي.









وأشار فيه إلى أن المديرية قامت باستخراج 15 شهادة قياس مستوى مهارة، و14 رخصة مزاولة حرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.









وفى مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 105 منشآت، وحملتي تفتيش شاملة، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 5 منشآت يعمل بها 1200 عامل.









كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 5 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.