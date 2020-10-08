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عربة تلقي مخلفات الصرف في أحد المصارف بطوخ ورئيس المدينة يعلق ..فيديو

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 05:31 ص
عربة تلقي مخلفات
عربة تلقي مخلفات الصرف
إبراهيم القادري
قال أحمد الوزيري رئيس مدينة طوخ، إن هناك جرارا وجدناه يقوم بتصريف المخلفات في الترعة ولم يكن السائق متواجدا به، ولكننا قمنا بالتحفظ على الجرار، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف "الوزيري"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن قانون 48 المعدل بقانون 103 ينص على معاقبة من يقوم بمثل هذه الأفعال التي من شأنها إلحاق الأذى بالمواطنين ويوجد بالقانون تغليظ للعقوبة.

وأوضح الوزيري ، أن شركة المياه والصرف الصحي في طوخ تغطي 70% من المدينة، ونقوم بعمل مناطق مخصصة لعبيات الكسح الخاصة بالصرف الصحي حتي تقوم بإفراغ المخلفات بها.

وتابع أن شركة المياه والصرف الصحي قامت بعمل بيارات للتخلص من هذه المخلفات ولكن أصحاب هذه الجرارات تستقرب المسافة وتلقي في الترع.

وأشار إلى أن الأهالي لديهم وعي كبير من أخطار التلوث الناتجة من هذه المخلفات مؤكدا أن هذه الحالة السابعة المخالفة على مدار شهر يتم ضبطها واخذ الاجراءات ضدهم.

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