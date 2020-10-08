AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إقليم كاراباخ يعلن ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات إلى 350 شخصًا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:50 ص
إقليم كاراباخ يعلن
إقليم كاراباخ يعلن ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات إلى 350 شخص
دعاء أبوهشيمة
أعلن إقليم ناجورنو كاراباخ، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة القتلى بين الجنود إلى 350 منذ اندلاع الاشتباكات؛ حسبما افادت "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية في إقليم كاراباخ، الغير معترف به دوليا، الثلاثاء، أن الهجمات التي تقوم بها أذربيجان وتركيا تعد إبادة جماعية لسكان الإقليم.

وقالت خارجية كاراباخ إن قوات أذربيجان تواصل هجماتها على الأهداف المدنية، مؤكدة أنها تخضع لسيطرة تركيا.

ودعت خارجية كاراباخ الدول المعنية إلى وقف تأجيج العدوان المستمر ضد الإقليم .

وبدورها، حثت الخارجية الأرمينية على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في كاراباخ، معربة عن تأييدها البيان الفرنسي الأمريكي الروسي بشأن القتال في الإقليم.

وشددت الخارجية الأرمينية على أنه لابديل عن الحل السياسي لحل الأزمة مع أذربيجان.

هذا وقد طالبت روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، الاثنين، بوقف إطلاق النار في إقليم ناغورنو قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني في أسرع وقت ممكن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من إيران على الحرب بين أذربيجان وأرمينيا

على خلفية المعركة مع أرمينيا.. أذربيجان تعلن تعبئة عسكرية جزئية

ناغورنو كاراباخ إرث السوفييت.. القصة الكاملة للصراع بين أذربيجان وأرمينيا

كاراباخ: تركيا وأذربيجان تقومان بإبادة جماعية لسكان الإقليم.. وأرمينيا: لا بديل عن حل سياسي

الدفاع الأرمينية: الجيش الأذربيجاني يشن عمليان هجومية في إقليم قره باغ

فرنسا تشير إلى تدخل عسكري تركي في إقليم كاراباخ

ترشيحاتنا

أول تعليق لـ على لطفي بعد فوز الأهلى

اكتشاف ثروة طائلة بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني في الروبابيكيا.. اعرف الحكاية

منح وفاة ومعاش إضافى وإعانات.. ما تريد معرفته عن قانون المعاشات الجديد

مجلس الأمة الكويتي تعلن انتهاء دور الانعقاد الرابع

تبلغ 14 عاما.. قصة فتاة مراهقة أصبحت رئيسة وزراء فنلندا ليوم واحد

ليست معدية.. علامة في الفم تشير للإصابة بنقص فيتامين B12

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض وأسباب وعلاج وأنواع غرغرينا القدم.. مرضى السكر الأكثر عُرضة

غريبة وملفتة.. تارا عماد تلفت الأنظار بـ 3 إطلالات جديدة

تناولها باستمرار.. 7 أطعمة صحية لـ تقوية النظر