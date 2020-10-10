أخبار التوك شو.. النقاب ليس قضية دينية.. امنعوا أولادكم من الذهاب للمدرسة في هذه الحالة.. وتفاصيل علاج ترامب

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير الآتي:
رد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على سؤال زوجة تعيش فى دولة بالخارج وتريد ارتداء النقاب ولكن زوجها لا يرغب فى ذلك نظرا للمجتمع الذي يعيشان فيه ونظرته للحجاب.
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الأطفال المصابون بأعراض الإنفلونزا قد ينقلونها إلى والديهم وأجدادهم وبالتالي يجب إستمرار إجراءات الوقاية.
كشف الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكري بمستشفيات جامعة هارفارد الامريكية، سبب سرعة تعافي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فيروس كورونا.
فضح الإعلامي محمد موسى، ممارسات النظام التركي بقيادة أردوغان، والتي كان آخرها تعيين إرهابي مديرا للتلفزيون التركي الرسمي.
قال الدكتور محمد إمام عضو لجنة أبحاث فيروس كورونا المستجد في الكلية الملكية بلندن، إن العالم أجمع لديه مشكلة في فترة الشتاء بسبب الإنفلونزا الموسمية وأمراض الجهاز التنفسي، الامر الذى يضع عبئا كبيرا على المستشفيات.
كشفت اليوتيوبر زينب عن سبب ارتدائها الحجاب، قائلة: ارتداء الحجاب ليس له أي علاقة بالأزمة الأخيرة التي تعرضنا لها، متابعة: " من رمضان اللي فات وأنا بفكر في أني البس الحجاب بس كنت مترددة".
قال اليوتيوبر أحمد حسن، "أنا مغصبتش زينب على إنها تلبس الحجاب، وهو كان على اقتناع، وهي مش هتقلعه تاني".
فلسطيني متزوج من يهودية.. تعرف على الممول الأساسي للإخوان|شاهد
كشف الاعلامي محمد الباز عن حقيقة الممول الأساسي لقنوات الإرهاب في تركيا.
كشف الإعلامي محمد الباز عن الرأس الكبير الممول الأساس لقنوات الإخوان، معقبا: مين دا اسمه ايه".
قالت الدكتورة هدى جمال عبد الناصر، إن طه حسين عميد الأدب العربى أول من طالب بمجانية التعليم، ووالدها الزعيم جمال عبد الناصر أول من أقر مجانية الجامعى.