أخبار التوك شو.. النقاب ليس قضية دينية.. امنعوا أولادكم من الذهاب للمدرسة في هذه الحالة.. وتفاصيل علاج ترامب

قال الدكتور محمد إمام عضو لجنة أبحاث فيروس كورونا المستجد في الكلية الملكية بلندن، إن العالم أجمع لديه مشكلة في فترة الشتاء بسبب الإنفلونزا الموسمية وأمراض الجهاز التنفسي، الامر الذى يضع عبئا كبيرا على المستشفيات.





كشفت اليوتيوبر زينب عن سبب ارتدائها الحجاب، قائلة: ارتداء الحجاب ليس له أي علاقة بالأزمة الأخيرة التي تعرضنا لها، متابعة: " من رمضان اللي فات وأنا بفكر في أني البس الحجاب بس كنت مترددة".





