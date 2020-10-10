علامات وأعراض اكتئاب الشتاء.. وكيفية التخلص منه

الاضطراب العاطفي الموسمي، فإن أعراضه تبدأ في الخريف وتستمر طوال أشهر الشتاء، مستنزفةً طاقتك وباعثةً شعور بتقلب المزاج بداخلك.

قليلًا ما يتسبب

الشتاء

الاضطراب العاطفي الموسمي في حدوث اكتئاب في الربيع أو في بداية الصيف، و

يمكن أن يتضمن علاج

تناول أدوية مع العلاج النفسي، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي .

اكتئاب الشتاء