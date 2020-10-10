علامات وأعراض اكتئاب الشتاء.. وكيفية التخلص منه

يعد إكتئاب الشتاء (SAD) نوعًا من الاكتئاب المرتبط بالتغيُّرات الموسمية، ويبدأ الاضطراب العاطفي الموسمي وينتهي إكتئاب الشتاء في نفس الأوقات من كل عام.
وإذا كنت مثل معظم الأشخاص المصابين الذين يصابوا بـ إكتئاب الشتاء الاضطراب العاطفي الموسمي، فإن أعراضه تبدأ في الخريف وتستمر طوال أشهر الشتاء، مستنزفةً طاقتك وباعثةً شعور بتقلب المزاج بداخلك.
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قليلًا ما يتسبب إكتئاب الشتاء الاضطراب العاطفي الموسمي في حدوث اكتئاب في الربيع أو في بداية الصيف، ويمكن أن يتضمن علاج اكتئاب الشتاء تناول أدوية مع العلاج النفسي، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي .
وتساعد مضادات الاكتئاب بطيئة الذوبان، مثل: bupropion ,Wellbutrin XL, Aplenzin على حماية الأشخاص المصابين لـ إكتئاب الشتاء، ويمكن بإتباع بعض السلوكيات ان نتخلص من اكتئاب الشتاء، ومن أهمها:
1- طرق الاسترخاء، مثل ممارسة اليوجا أو التاي تشي
2- التأمل
3- العلاج بالفن والموسيقى
ولا يجب ان تتجاهل هذا إكتئاب الشتاء السنوي، ولا تعتبره ببساطة مجرد حالة "من تغيُّرات الشتاء المزاجية" أو الهلع الموسمي الذي يجب عليك تحمله بمفردك، وبدأ من ذلك عليك اتخاذ خطوات للحفاظ عى مزاجك بحال جيد خا فصول العام المختلفة.
أعراض إكتئاب الشتاء
في معظم الحالات، تظهر أعراض إكتئاب الشتاء مع أواخر فصل الخريف وبداية الشتاء وتختفي في الأيام المشمسة لفصلي الربيع والصيف.
وعلى نحو أقل شيوعًا، تبدأ أعراض إكتئاب الشتاء في الظهور لدى الأشخاص من النمط المعاكس لذلك في فصل الربيع أو الصيف، وفي كلتا الحالتين، قد تبدأ الأعراض خفيفة ثم تزداد حدة مع تقدم الفصل الموسمي.
1- الشعور بـ الاكتئاب معظم اليوم في أغلب الأيام
2- فقدان الاهتمام بأنشطة كنت تستمتع بها سابقًا
3- انخفاض النشاط
4- وجود مشكلات تتعلق بالنوم أو فرط النوم
5- الشعور بتغيرات في الشهية، وخاصةً اشتهاء تناول أطعمة عالية الكربوهيدرات
6- الشعور بالخمول والإرهاق ونقص الطاقة
8- الشعور باليأس أو فقدان الأمل أو الذنب
9- تردد أفكار حول الموت أو الإنتحار
10- زيادة الوزن