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سيارات

تطبيق جديد يشخص أعطال السيارة عن طريق صوتها من سكودا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة سكودا الالمانية لصناعة السيارات عن تطوير تطبيقها الجديد Sound Analyzer، الذى يمكنه أن يجعل تشخيص السيارات أمرًا سهلًا بالاستعانة بهاتفك الذكي فقط ، والذى يقوم بتسجيل الصوت أثناء تشغيل السيارة ثم يقارنه بأنماط الصوت المخزنة بداخله.



وأوضحت سكودا ان السيارة بعد أن تسجيل الصوت، تقوم بمقارنته، فإذا كان هناك أية مشاكل، سيقوم التطبيق بإخطار الفنيين وابلاغهم بمكان البحث عن المشكلات بدقة تزيد عن 90%.



وقال ستانيسلاف بيكاتش رئيس قسم خدمات ما بعد البيع في سكودا: "يعد تطبيق Sound Analyzer مثالًا واضحًا على الفرص الجديدة للرقمنة التي يمكن أن تقدمها سكودا، حتى فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع، حيث سنواصل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي باستمرار لتقديم خدمات أكثر تخصيصًا لعملائنا، وبالتالي تعزيز تجربة العملاء بشكل أكبر".



وتابعت الشركة ان تطبيق Sound Analyzer ، يمكنه التعرف على عشرة أنماط صوتية بما في ذلك نظام التكييف و ضاغط تكييف الهواء والقوابض في ناقل الحركة وغيرها ، ويقوم بتحويل ملف الصوت المسجل إلى مخطط طيفي يُصور الإشارات الصوتية بصريًا، وتقارن تقنيات الذكاء الاصطناعي بعد ذلك المخطط بالمخططات المخزنة لتحديد الانحرافات، ثم تعمل الخوارزميات لتحديد ماهية المشاكل وكيفية اصلاحها.



واكدت سكودا ان البرنامج الجديد وتقنياته يمكن ان تدمجه في موديلاتها المستقبلية عبر أجهزة استشعار خاصية تستمع إلى صوت السيارة، وقالوا أن هذا الأمر قد يسمح بالصيانة التنبؤية بالإضافة إلى جدولة الإصلاحات عبر الإنترنت.

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