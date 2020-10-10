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برلمان

نائب يثمن مبادرة وزيرة التضامن لتوصيل المعاشات لمنازل كبار السن

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:38 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
أشاد النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب بمبادرة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، التى تم البدء فيها لتوصيل المعاشات للمنازل لمن أراد الحصول على هذه الميزة من أصحاب المعاشات فى سن 80 عاما، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال الاتفاق مع إحدى شركات التوصيل لتحديد الراغبين فى توصيل معاشاتهم إلى منازلهم.

وناشد "مرشد " فى بيان له اصدره اليوم الدكتورة نيفين القباج الاسراع فى تنفيذ خطتها التى تستهدف توصيل المعاشات لمنازل من هم فى 75 و70 عاما خلال الفترة القادمة، مؤكدا ان مثل هذه المبادرات تؤكد الاهتمام والتقدير الكبيرين من الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى باصحاب المعاشات لرد الجميل اليهم على ماقدموه من خدمات جليلة للوطن.

كما أشاد النائب عاصم عبد العزيز مرشد بتصريحات الدكتورة نيفين القباج التى أكدت فيها أن وزارة التضامن الاجتماعى ستتحمل الإعفاء لكبار السن فى كافة وسائل النقل من مترو واتوبيسات وسكة حديد بالتنسيق مع وزارة النقل من خلال بطاقة الرقم القومي مؤكدا ان هذه الخطوة لقيت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق لدى جميع المواطنين من كبار السن.

ووجه النائب عاصم عبد العزيز مرشد تحية قلبية للدكتورة نيفين القباج على مثل هذه المبادرات الانسانية التى ترسم البسمة على وجوه اهالينا من اصحاب المعاشات وكبار السن مطالبا من جميع المؤسسات الاخرى بالدولة تقديم مبادرات إنسانية لهذه الفئات التى تستحق كل الدعم والمساندة.
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