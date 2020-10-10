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حوادث

إصابة 8 أشخاص فى انقلاب ملاكى على طريق الغردقة - غارب

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:32 م
نقل مصابين
نقل مصابين
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إبراهيم جادالله

أصيب اليوم ، 8 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق الغردقة - رأس غارب، وتم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة .

تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، بلاغا يفيد انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 30، تم الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة 8 اشخاص، بإصابات متفرقة، تم نقلهم لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

كان أصيب اليوم السبت، 7 أشخاص فى انقلاب سيارة نقل بطريق مرسى علم - القصير، بالكيلو 55، وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

وورد بلاغ لمرفق إسعاف البحر الأحمر يفيد انقلاب سيارة نقل ارقام " ا م ب 129 “ بالكيلو 55 طريق مرسى علم القصير، وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف من تمركزات الهلتون ومرسى علم والشيخ مالك، وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم.


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