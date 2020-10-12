أوبرت "مصر حكاية" يواصل تصدر تريند يوتيوب بعد ساعات من طرحه

6 اكتوبر درس كبير ورا العالم نطلع مين .. مابنخلصش اصل احنا كتير فاكرين دايما مش ناسيين .. وتحية لكل الشهداء بسببهم كلنا عايشين

.. صابرة يا امي وكلنا جمبك دة احنا ولادك بالملايين".





أوبريت "مصر حكاية" كلمات احمد حسن، والحان مدين، وتوزيع احمد عبد السلام، والفيديو كليب من إخراج أكرم فاروق، وهو من غناء كل من مدحت صالح، وائل جسار، محمد فؤاد، هشام عباس، حسن شاكوش، عمر كمال، دياب، أمينة، مي سليم، وياسمين علي.