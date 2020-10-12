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فن

أوبرت "مصر حكاية" يواصل تصدر تريند يوتيوب بعد ساعات من طرحه

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:54 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
حقق أوبريت "مصر حكاية " نجاحا كبيرا بعد ساعات قليلة من طرحه واحتل التريند رقم 4 عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب" وحصد 218,577 ألف مشاهدة.

تقول كلمات الأوبريت: "تعظيم سلام لجيش عظيم رمز الرجولة .. تعظيم سلام لكل حد ضحى لينا .. مصر اللي كتبت في التاريخ اعظم بطولة
.. يشهد علينا كل دم في ارض سينا".

"مصر حكاية مصر حكاية 6 اكتوبر اغلى بداية .. جيشها في وقت الصعب حماية .. ودة مش بس كلام في اغاني .. حرب وسلم بنحمي ونبني الجيش ابنك وابنه وابني .. بوجود ابطالنا الرجالة مين يستجري يهوب تاني"

6 اكتوبر درس كبير ورا العالم نطلع مين .. مابنخلصش اصل احنا كتير فاكرين دايما مش ناسيين .. وتحية لكل الشهداء بسببهم كلنا عايشين
.. صابرة يا امي وكلنا جمبك دة احنا ولادك بالملايين".

أوبريت "مصر حكاية" كلمات احمد حسن، والحان مدين، وتوزيع احمد عبد السلام، والفيديو كليب من إخراج أكرم فاروق، وهو من غناء كل من مدحت صالح، وائل جسار، محمد فؤاد، هشام عباس، حسن شاكوش، عمر كمال، دياب، أمينة، مي سليم، وياسمين علي.
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