للحوامل والأطفال.. طريقة عمل عصير البنجر لفقر الدم

يعتبر عصير البنجر أحد العلاجات الفعالة للأنيميا، وهو مشروب سحري بكل المقاييس لما يحتويه من عناصر غذائية وحديد مناسب لتناوله لكل من الأطفال والحوامل الذين يعانون من هذه المشكلة، وفيما يلي سنقوم بذكر أكثر من طريقة عمل عصير البنجر لفقر الدم.
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طريقة عمل عصير البنجر لفقر الدم
مقادير عمل عصير البنجر لفقر الدم
2 – 3 ثمرات بنجر كبيرة الحجم
2 ثمرة برتقال
2 ثمرة برتقال
كوب أو (200 جم) من الرمان
عسل أسود للتحلية
طريقة عمل عصير البنجر لفقر الدم
1- يتم غسل البنجر جيدًا، وتقشيره.
2- وعلى نار متوسطة ضعي البنجر وكوبين من الماء وملعقة صغيرة من السكر، ثم اتركيه حتى يغلي.
3- غطي القدر، واتركيها على نار هادئة لمدة 30 دقيقة.
4- اتركي البنجر حتى يبرد تمامًا، ثم ضعيه في الخلاط مع ماء السلق.
5- ضيفي البرتقال المقشر، وحبوب الرمان والعسل، ثم اخلطيهم مع بعضهم البعض.
6- قومي بتصفية العصير من البذور والألياف، ثم أضيفي كوبًا من الماء المثلج مع تقلبيها جيدًا.
6- قومي بتصفية العصير من البذور والألياف، ثم أضيفي كوبًا من الماء المثلج مع تقلبيها جيدًا.
7- صبي العصير في كوب التقديم، ثم يتم تناوله مرتين يوميًا لمعالجة فقر الدم.
طريقة عمل عصير البنجر فقط
مقادير طريقة عمل عصير البنجر فقط
حبتان صغيرتان من الشمندر المسلوق
ملعقتان كبيرتان من العسل
حبتان من التفاح
مكعبات من الثلج
مياه غازية
طريقة عمل عصير البنجر فقط
1- وضع حبات البنجر في وعاء الخلاط وإضافة التفاح والعسل.
2- إضافة قطع من مكعبات الثلج في وعاء على الخلاط حسب الرغبة.
3- ضرب جميع المكونات في الخلاط على سرعة متوسطة حتى تتجانس جميع المكونات.
4- صب عصير البنجر في كاسات حتى يمتلئ ثلثي الكأس، ثمّ يتم إضافة المياه الغازية فوقه وتقديمه.
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طريقة عمل عصير البنجر المسلوق
مكونات طريقة عمل عصير البنجر المسلوق
4 بنجر صغير أو 2 بنجر كبير
1/4 كوب ماء
1 تفاحة كبيرة
قطعة من الزنجبيل الطازج
3 حبات جزر كاملة
طريقة عمل عصير البنجر المسلوق
1- تقطيع البنجر، ويتم سلقها في حلة صغيرة لمدة 10 دقائق.
2- يتم وضع قطع البنجر والماء في الخلاط، ثم يتم تقشير التفاح والجزر وتقطيعها على البنجر وضربهم مع بعضهم البعض.
3- إضافة قطع من الزنجبيل إلى البنجر ، ثم تصفيته تماما.
4- صب عصير البنجر في كأس التقديم، وتبريده في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.
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طريقة عصير الشمندر لفقر الدم للحامل
مقادير طريقة عصير الشمندر لفقر الدم للحامل
حبتان متوسطتان من الشمندر
تفاحة واحدة خضراء
ثلاث جزرات متوسطة الحجم
ملعقة كبيرة من حبوب الشيا
ملعقة كبيرة من حبوب الشيا
طريقة عصير الشمندر لفقر الدم للحامل
1- يتم غسل التفاح والشمندر والجزر بالماء جيدًا، ثم نقوم بتقشيرها وتقطيعها.
2- وضع قطع الشمندر، الجزر والتفاح في الخلاط حتى الحصول على عصير، ثم يتمم تصفيته جيدا.
3- يتم إضافة بذور الشيا إلى العصير.
4- ترك العصير مدّة خمس دقائق نقع حبوب الشيا.
طريقة عمل عصير البنجر للاطفال
مقادير طريقة عمل عصير البنجر للاطفال
3 حبات من البنجر
ربع كيلو فراولة
برتقال كاملة
عسل ابيض
طريقة عمل عصير البنجر للاطفال
1- نقطع البنجر وباقي الفواكة قطع صغيرة، ونقوم بضربهم في الخلاط، مع إضافة ربع كوب من الماء .
2- ثم نضيف عسل ابيض او سكر حسب الرغبة.
3- نقوم تصفية عصير البنجر جيدا.
3- نقوم تصفية عصير البنجر جيدا.