للحوامل والأطفال.. طريقة عمل عصير البنجر لفقر الدم

طريقة عمل عصير البنجر لفقر الدم

مقادير عمل عصير البنجر لفقر الدم

2 – 3 ثمرات بنجر كبيرة الحجم

2 ثمرة برتقال

كوب أو (200 جم) من الرمان

عسل أسود للتحلية





طريقة عمل عصير البنجر لفقر الدم









1- يتم غسل البنجر جيدًا، وتقشيره.

2- وعلى نار متوسطة ضعي البنجر وكوبين من الماء وملعقة صغيرة من السكر، ثم اتركيه حتى يغلي.





3- غطي القدر، واتركيها على نار هادئة لمدة 30 دقيقة.





4- اتركي البنجر حتى يبرد تمامًا، ثم ضعيه في الخلاط مع ماء السلق.





5- ضيفي البرتقال المقشر، وحبوب الرمان والعسل، ثم اخلطيهم مع بعضهم البعض.



6- قومي بتصفية العصير من البذور والألياف، ثم أضيفي كوبًا من الماء المثلج مع تقلبيها جيدًا.





7- صبي العصير في كوب التقديم، ثم يتم تناوله مرتين يوميًا لمعالجة فقر الدم.





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