حصيلة قياسية.. بريطانيا تسجل 17234 إصابة و143 وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 143 حالة وفاة و17,234 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد.





وقالت الصحة البريطانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في بريطانيا ارتفع إلى 634,920 حالة، وبلغ عدد الوفيات 43,018 حالة وفاة.





وحسب بيانات الصحة البريطانية فإن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات البريطانية بلغ 3905 مصابين.





كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كشف أمس عن نظام جديد من ثلاثة مستويات للقيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أنحاء انجلترا يتضمن مستوى "متوسط" و"مرتفع" و"مرتفع للغاية" من حيث معدل الإصابات المحلية.





وقال جونسون - في كلمة ألقاها أمام مجلس العموم البريطاني حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية - إنه يرغب في تبسيط وتوحيد معيار القواعد في أنحاء البلاد مع تجنب فرض إغلاق كامل مرة أخرى.





وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن فرض إغلاق كامل مرة ثانية - كإغلاق المدارس والأعمال التجارية وحث المواطنين على المكوث في المنازل - لن يكون المسار الصحيح الذي يجب أن نسلكه.





وأشار إلى أن تخفيف القيود المفروضة لمكافحة الفيروس والسماح للفيروس بالانتشار سيؤدي إلى حصيلة وفيات غير محتملة وسيضع نظام الرعاية الصحية البريطاني تحت ضغط شديد ولن يسمح للعاملين في المجال الطبي بتكريس أنفسهم لعلاج الأمراض الأخرى.



