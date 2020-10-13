فتيات مصريات يرفضن استقبال سعد لمجرد في مصر بسبب التحرش.. تفاصيل

عرضت قناة «الغد» تقريرا عن إلغاء حفل سعد لمجرد بمصر بعد حملة ضده على مواقع التواصل الاجتماعي.









وذكرت القناة أنه كان من المقرر إقامة حفل لمجرد على مسرح كايرو شو بالقاهرة في ديسمبر المقبل.









وأضافت «الغد» أن سبب إلغاء الحفل هو حملة تدوين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قامت بها مجموعة فتيات مصريات طالبن فيها بإلغاء ومقاطعة الحفل.









وتصدر هاشتاج "مش عايزين لمجرد في مصر" و هاشتاج "سعد لمجرد مغتصب" موقع تويتر في مصر مما جعل "كايرو شو" تعلن إلغاء الحفل احتراما لرغبة الجمهور و قامت بحذف الإعلان الترويجي للحفل.









وأكد التقرير أن سبب الحملة على حفلة سعد لمجرد هو اتهامه في قضايا اغتصاب بأمريكا و فرنسا.









وجاء رد سعد لمجرد في تعليق على حسابه في إنستجرام قائلا "لا شيء يهز القلب المبتسم".