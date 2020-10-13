أحمد موسى: بيان عاجل من الداخلية عن مقتل عنصرين إرهابيين في سيناء ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة الداخلية أصدرت بيانًا عاجلًا يفيد بمقتل عنصرين إرهابيين شديدي الخطورة في اشتباكات مع قوات الأمن بسيناء.





وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن رجال الداخلية عثرت مع الإرهابيين على سلاحين آليين وحزامين ناسفين وطبنجة و4 أخزنة وطلقات نارية.





ولقي عنصران إرهابيان مصرعهما في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بسيناء.



توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء، وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق.

وتم التعامل الفوري مع تلك المعلومات، حيث أسفرت النتائج عن رصد تواجد اثنين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة داخل إحدى السيارات ماركة شيفروليه ربع نقل بيضاء اللون بهدف رصد الارتكازات الأمنية في إطار الإعداد لاستهدافها، إلا أنهما فور استشعارهما بإحكام الحصار عليهما قاما بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات؛ فتم التعامل معهما، مما أسفر عن مصرعهما، والعثور بحوزتهما على ۲ سلاح آلى، ۲ حزام ناسف ، طبنجة ماركة ستار ، 4 خزينة وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة ، جهاز لاسلکی).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات، وذلك استمرارا لجهود وزارة الداخلية في تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة، وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني بالبلاد.



