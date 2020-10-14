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أخبار العالم

ضربة لنظام طهران.. إيران تتعرض لهجوم سيبراني واسع

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:36 ص
إيران تتعرض لهجوم
إيران تتعرض لهجوم سيبراني واسع
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شيماء مصطفى
كشفت إيران، اليوم الأربعاء، عن تعرضها لهجوم سيبراني كبير استهدف عددا من المؤسسات الحكومية أمس الثلاثاء.

وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، عن مركز "ماهر" لإدارة التنسيق والإغاثة في الحوادث الإلكترونية التابع لوزارة الاتصالات والتكنولوجيا الإيرانية، قوله اليوم الأربعاء، إن الهجوم واسع النطاق استهدف مؤسستين حكوميتين، كما أسفر عن انقطاع الاتصال بشبكات وخدمات عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية.

وأشار إلى أن بعض الجهات الحكومية، التي تلقت الإنذارات، بادرت إلى قطع بعض الخدمات بشكل مؤقت وإجراء اختبارات فنية كإجراء احترازي، موضحا صدور تحذيرات احترازية لمسؤولين حكوميين وخبراء على مستوى البلاد.

ولم يكشف المركز عن مصدر الهجوم وحجم الأضرار الناجمة عنه.

وسبق أن تعرضت إيران في فبراير الماضي لهجوم سيبراني وصفته بالأكبر في تاريخها، ما أدى إلى قطع الإنترنت بشكل مؤقت.

وأعلنت الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة هي المتهم الأول في أي هجوم سيبراني على إيران.
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