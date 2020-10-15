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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئه برجك

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

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 إذا كنت مولودا في يوم 15 أكتوبر أعلم أن عملك الجاد سيؤتي ثماره وستحصل على فوائد. من المرجح أن يكون اليوم مختلطًا بالنسبة للموظفين.

تجنب الكسل ولا تنشغل كثيرًا بالقيام بأي عمل. إذا تم تكليفك بعمل إضافي اليوم ، فحاول إكماله بأمانة وتفان تام.

على الصعيد الاقتصادي ، سيكون اليوم جيدًا. سوف تنفق بعناية وستولي المزيد من الاهتمام للادخار. قد تظهر مشكلة مفاجئة في حياتك الشخصية. ولكن بحلول المساء سيكون جو منزلك طبيعيًا. يُنصح النساء الحوامل بهذا المبلغ بتوخي مزيد من الحذر الي

نصيحة علم الابراج ..
إذا كنت عاطلًا عن العمل وتبحث عن عمل ، يمكنك اليوم الحصول على وظيفة جيدة. أنت تعمل بجد وتستمر في المضي قدمًا. إذا كنت تعمل في منصب رفيع ، فاحرص على أن يكون سلوكك لطيفًا مع كل من في المكتب.

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