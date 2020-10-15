أخبار التوك شو.. أبو العينين: تحركت لدعم ثورة 30 يونيو في الخارج وتصحيح الصورة المغلوطة..أحمد موسى: أبو العينين يتحرك لهدف واحد هو دعم الدولة المصرية.. أول تعليق من عمرو محمود ياسين على وفاة والده

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سوف يناقش النائب محمد أبو العينين في حلقة اليوم، عن دور النائب في مساندة الدولة المصرية ودعم الدولة المصرية في توجهاتها.





وأضاف موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد" : "برلمان الشعب يدعم الدولة المصرية والدولة المصرية تنتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى، ومن المعروف أن النائب هو صوت المواطن تحت قبة البرلمان".









قال الفنان محمد رياض، زوج ابنة الفنان الراحل محمود ياسين، إنهم تابعوا حديث كل من الفنانة سميرة أحمد وعزت العلايلي، معقبا: "أد إيه الجيل دا عظيم، وبيحب بعضه".



وأكمل "رياض" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، تلقينا مكالمات من الوطن العربي أجمع، معقبا: محمود ياسين كان راجل عظيم..هو مكنش حمايا كان أبويا".



