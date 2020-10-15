أخبار التوك شو.. أبو العينين: تحركت لدعم ثورة 30 يونيو في الخارج وتصحيح الصورة المغلوطة..أحمد موسى: أبو العينين يتحرك لهدف واحد هو دعم الدولة المصرية.. أول تعليق من عمرو محمود ياسين على وفاة والده

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير الآتي:
قال النائب محمد أبو العينين
، مرشح انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع، إنه تحرك بمحض إرادته ولم يكلف من أحد للدفاع عن الدولة المصرية بعد 30 يونيو، مضيفا:" استغللت علاقاتي مع برلمانيين خارج مصر بالاتحاد الأوروبي لتصحيح الصورة المغلوطة عن مصر".
وأضاف محمد أبو العينين
في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كانت هناك معلومات خاطئة تنشر عن مصر وكان هناك بعض المبالغات عن حقيقة ثورة 30 يونيو في مصر ".
قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين
يخوض انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردي في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة .
وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "سوف نسأل أبو العينين
عددا كبيرا من الاسئلة داخل وخارج مصر".
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سوف يناقش النائب محمد أبو العينين في حلقة اليوم، عن دور النائب في مساندة الدولة المصرية ودعم الدولة المصرية في توجهاتها.
وأضاف موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد" : "برلمان الشعب يدعم الدولة المصرية والدولة المصرية تنتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى، ومن المعروف أن النائب هو صوت المواطن تحت قبة البرلمان".
قال الفنان محمد رياض، زوج ابنة الفنان الراحل محمود ياسين، إنهم تابعوا حديث كل من الفنانة سميرة أحمد وعزت العلايلي، معقبا: "أد إيه الجيل دا عظيم، وبيحب بعضه".
وأكمل "رياض" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، تلقينا مكالمات من الوطن العربي أجمع، معقبا: محمود ياسين كان راجل عظيم..هو مكنش حمايا كان أبويا".
قال الفنان عمرو محمود ياسين، إن جنازة والده الفنان الراحل محمود ياسين سوف تكون غدا الخميس عقب صلاة الظهر في ساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد ثم تقام مراسم الدفن بمدافن الأسرة بطريق الفيوم.
وأضاف عمرو محمود ياسين خلال مداخلة هاتفية في برنامج إحنا الستات المذاع على قناه TeN: أنه سيكون هناك عزاء بساحة كمبوند رويال سيتى يوم الجمعة"، موجها الشكر لأسرة برنامج إحنا الستات على تعازيهم، معقبا: "بعزي كل محبي الفنان محمود ياسين في الوطن العربي".
أكدت الإعلامية عزة مصطفى أن السينما العربية والعالمية فقدت اليوم فنانا كبيرا وهو الفنان محمود ياسين مؤكدة أنه توفى في شهر الانتصارات على العدو الصهيوني فقدم العديد من الأعمال العظيمة وأجمل الأفلام الوطنية.
وقالت مصطفى خلال تقديمها برنامج صالة التحرير عبر فضائية صدى البلد: "ممثل ثقيل وجيد وجامد ومش بس صاحب شكل حلو وصوت له طبع خاص" ولكن كان له فكر وصاحب رأي وله مواقف واضحة في كثير من المواقف الوطنية المهمة.
قال الفنان عزت العلايلي، إن الفنان الراحل محمود ياسين كان جميلا وعظيما وهذا ليس عليه جدال وله تاريخ فني وانساني ومشرف مؤكدا أنه كان كريم الخلق.
وأضاف العلايلي خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور، أن الفنان محمود ياسين كان طيب الاعراض وكان علامة من العلامات الفنية ويقتدي به كثيرون وفقداننا له يؤثر علينا لأنه ليس هناك محمود ياسين كل يوم.
قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إنه من المتوقع أن يكون هناك طروحات جديدة خاصة بسندات مصر الخضراء من قبل القطاع الخاص والمؤسسات المالية المصرية، معقبا: هذه أمور الدولة تدعمها.
وأكمل "كوجك" خلال حواره ببرنامج "مال وأعمال" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر قدمت العديد من الطرحات الخاصة بالسندات الخضراء، ومعظم الطرحات كان لها تأثير إيجابي وناجحة، ولكن طرح هذا العام كان له مكانة خاصة عن غيره، وذلك نتيجة التقدير والتقييم من قبل دول العالم والمؤسسات.
وزير الخارجية الأمريكية: أعلنا عن خطورة الجيل الخامس من الصين| فيديو
أكد مارك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية أنه كان متواجدا الأسبوع الماضي في زيارة إلى طوكيو مؤكدا أنه تحدث عن تعزيز بين الولايات المتحدة ودول المحيط الهادي مؤكدا أنه سيكون هناك مساعدات تصل إلى 100 مليون دولار لتلك الدول.
وأضاف بومبيو خلا مؤتمر صحفي عقده أن الولايات المتحدة تعد قوة خير وسلام في العالم مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تعزيز المبادئ والقيم المشتركة وسيكون هناك إطلاق لمنتدى يوم 28 و 29 أكتوبر الحالي بيننا وبين تلك الدول.
عرضت قناة العربية تقريرا لأشخاص أصابهم فيروس كورونا مجددا رغم شفائهم منه في المرة الأولى مؤكدا أن الإصابة الثانية كانت أكثر خطورة.
وأوضح الفيديو أن هذا يثير تساؤلات حول المناعة التي يشكلها الجسم في الإصابة الأولى بالفيروس وبالتالي فعالية اللقاحات التي يسارع العام لإنتاجها .