ما هو عدد الساعات الذي تحتاجه لقراءة كتيب دليل السيارة

تم طرح موديل سيات أبيزا 2021 في السوق المصري بأسعار تبدأ أول فئة بسعر 265 ألف جنيه بدلا من 259 ألف جنيه ، والفئة الثناية FR بسعر 330 ألف جينه بدل من 324.900 ألف جنيه بزيادة 5100 ، أما الفئة الثالثة بنفس السعر السابق 350ألف جنيه .



وتتميز السيارة بمحرك 1600 سي سي 4 سلند يوفر للسيارة قوة تبلغ 110 حصان بالإضافة إلى عزم دوران بواقع 155 نيوتن متر وتنقل القوة للعجلات عبر ناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات



تحتوي السيارة على عجلات 15 بوصة ، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية ، ومرايا جانبية كهربائية ، واسبويلر مع حساسات ركن خلفية ، بالإضافة إلى مثبت سرعة وتكييف هواء اوتوماتيك، وفتحة سقف بانوراما وبلوتووث وتزيد العجلات الي 17 بوصة في الفئات الأعلي مع فتحة سقف ومصابيح ليد أمامية وخلفية.



تعد سيارة سيات ابيزا من اكثر السيارات المحببة لفئة الشباب بسبب هيكلها الهاتشباك وفي هذا التقرير نقدم أبرز مميزات وعيوب سيات ابيزا قبل أن تفكر في شرائها



من أبرز مميزات سيات ابيزا هي معدل متوسط استهلاك الوقود مميز للغاية ، وملفت بالمقارنة مع غيرها من السيارات ذات نمت هاتشباك ، التي قامت العديد من الشركة الإيطالية والعالمية بانتاجها .



