أخبار العلوم والتكنولوجيا.. هذه الأشياء لن تجدها في علبة آيفون 12.. وسامسونج تسخر من الهواتف بإعلان مثير للجدل

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يعد إطلاق هواتف آيفون الجديدة كل عام من أهم الأحداث التكنولوجية والتى تشجع راغبى شراء الهواتف الذكية على شراء هاتف جديد سواء الهواتف الجديدة أو هواتف آيفون القديمة أو حتى هواتف أندرويد بعد القيام بمقارنة بين معظم الهواتف الموجودة فى السوق، وبعد إطلاق هواتف آيفون 12 منذ عدة أيام، تحديدا فى يوم الثلاثاء الماضى 13 أكتوبر.
دشنت شركة آبل يوم الثلاثاء الماضي، سلسلة هواتفها الأحدث آيفون 12 iPhone 12، وشهد حدث لإطلاق لأول مرة في تاريخ الشركة الأمريكية، الإعلن عن أربعة إصدارات جديدة بقياسات مختلفة من بينها iPhone 12، و iPhone 12 Mini، و iPhone 12 Pro، و iPhone 12 Pro Max.
أعلنت شركة آبل عن تخفيض سعر سماعات EarPods لهواتف آيفون للمرة الثانية فى خلال يومين، حيث كانت خفضت ثمنها أمس إلى 19 دولار، بتخفيض 10 دولار عليها.
طرحت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية، اليوم، هواتفها الذكية الأحدث Galaxy S20 FE 4G وGalaxy F41، للبيع في الهند، واللذان تم الإعلان عنهم بشكل رسمي خلال الأسبوع الماضي في البلاد.
أعلنت شركة أوبو الصينية رسميا عن هاتفها Oppo A15 والذى يأتى ضمن فئة الهواتف المتوسطة، وذلك بعد إطلاقها هاتف Oppo A73 بتقنية الجيل للاتصالات 5G ، بشاشة قياس 6.5 بوصة، بدقة +FHD ، وبمعدل تحديث للشاشة بتردد 90 هرتزا في الثانية ، وبطارية بسعة 4040 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط ، بالإضافة إلى معالج من نوع Dimensity 720 .
كشفت شركة هواوي Huawei، النقاب عن هاتفها الرائد nova 7 SE في شهر أبريل الماضي، والذي يأتي بمعالج من نوع Kirin 820، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، لكن العقوبات التجارية الأمريكية أجبرت الشركة الصينية على التوقف.
فى عرض غريب من نوعه، وهو الأول منذ إطلاق هواتف آيفون 12 ، التى تعد الهواتف الأغلى فى هواتف آيفونوقت الصدور حتى صدرت أصغر نسخة منها مقابل 700 دولار أمريكى أ ما يعادل 11 ألف جنيه مصرى وذلك لهاتف iPhone 12 miniPhone 12 mini ، قامت كبرى شركات الاتصالات الأمريكية وهى شركات AT&T و T-Mobile و Verizon بتقديم عرض مغرى مغرى لعملائها وهو منحهم هاتف من سلسلة هواتف آيفون 12 مقابل الاشتراك فى عرض أو عد من العروض المحددة.
في ظل المنافسة المستمرة بين شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاق هواتف الأندرويد وشركة آبل الأمريكية منتجة هواتف آيفون ، قامت سامسونج بنشر إعلان على صفتحها الرسمية على موقعي فيسبوك وتويتر تسخر فيه من هواتف آيفون 12، وتبرز فيه مميزات هواتفها Samsung Galaxy Note 20 التى تتميز بعدد من الإمكانات الكبيرة .
أصدرت شركة آبل الأمريكية سلسلة هواتف آيفون 12 يوم الثلاثاء الماضي فى السابعة مساءً، عبر 4 نسخ مختلفة هي آيفون 12، و آيفون 12 ميني، و آيفون 12 برو، و آيفون 11 برو ماكس، و كان من بين أغرب القرارات عدم طرح أى إكسسوارات أساسية داخل علبة هاتف من السلسة الأحدث.