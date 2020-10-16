أخبار العلوم والتكنولوجيا.. هذه الأشياء لن تجدها في علبة آيفون 12.. وسامسونج تسخر من الهواتف بإعلان مثير للجدل

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دشنت شركة آبل يوم الثلاثاء الماضي، سلسلة هواتفها الأحدث آيفون 12 iPhone 12 ، وشهد حدث لإطلاق لأول مرة في تاريخ الشركة الأمريكية، الإعلن عن أربعة إصدارات جديدة بقياسات مختلفة من بينها iPhone 12، و iPhone 12 Mini، و iPhone 12 Pro ، و iPhone 12 Pro Max.



